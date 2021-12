La eliminación del FC Barcelona de la Champions League ha sido un cataclismo en el mundo del fútbol y ha puesto triste a muchos fanáticos de este deporte, pero no a todos. Hay otros como los seguidores o jugadores del Real Madrid que se han burlado de esto. Uno de ellos es Marco Asensio, quien se ‘mató de la risa’ al ser consultado sobre el presente de los azulgranas. “ La verdad que me da un poco igual lo que hagan los demás (risas). Al final siempre es un equipo que suele estar ahí y no ha podido ser... Ya veremos lo que pasa con ellos (risas )”. Video: Marca.