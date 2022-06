Con el próximo lanzamiento de “Thor 4″, Marvel Studios sigue presentando emocionantes adelantos. El más reciente llegó durante los MTV movie and TV awards.

Marvel Studios alista el estreno de “Thor: love and thunder” y los fans no podrían estar más que emocionados. Con base en los adelantos, se ha dejado entrever que esta nueva apuesta del UCM estará llena de acción y de hilarantes tintes de comedia. De ese modo, una primera escena extendida se ha liberado durante los MTV movie and TV awards, en la que vemos al Mjolnir acercándose al ‘Dios del Trueno’ lentamente, como jugándole una broma, antes de parar abruptamente e ir a las manos de Mighty Thor, su nueva ama. Video: Twitter.