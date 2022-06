Los videojuegos que nadie esperaba, pero que terminaron sorprendiendo a la comunidad

Hay juegos que en pocos días pueden ‘robarse el corazón’ de miles de fanáticos, incluso sin haberse estrenado o con tan solo saber que están en fase inicial de desarrollo. Caso contrario sucede con ciertos títulos que no tienen ni la más mínima esperanza por parte de los gamers, ya sea por una mala precuela o debido a que hay otras propuestas que llaman más la atención.

Sin embargo, algunos videojuegos lograron ser la excepción y superaron todo tipo de expectativas. En esta nota te presentaremos un listado con juegos que muy pocos usuarios esperaron, pero que terminaron sorprendiéndolos, al punto de volverse sus favoritos hasta la actualidad.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Iniciamos el listado con uno de los juegos más infravalorados antes de su estreno. Muchos usuarios subestimaron el potencial de esta entrega, aunque no fue por sus personajes, los cuales eran conocidos incluso de sobra, sino por la particular idea de mezclar a Mario con los extrovertidos Rabbids. No obstante, la fórmula fue un éxito rotundo. Además, logró que Ubisoft y Nintendo ya planeen una secuela para la siguiente consola de la ‘Gran N’.

Watch Dogs 2

En este caso, la expectativa estaba muy baja por la primera parte de la saga, pues se presentó como un posible revolucionario de la industria, el cual quedó como una promesa no cumplida. Con este mal recuerdo, los desarrolladores aprendieron de su error y crearon una secuela con una historia bastante memorable, en la que la acción prevalecía por sí sola y la narrativa atrajo a muchos fanáticos. A pesar de que no logró superar las ventas de su predecesora, supo revalidar el valor de la franquicia que estaba a punto de ser olvidada.

Bully

Cuando se pensaba que Rockstar Games solo viviría de Grand Theft Auto, en 2006 se atrevieron a lanzar un juego con poco presupuesto, pero que se instalaría en el mercado como una de las mejores propuestas para disfrutar solo por varias horas. Básicamente, se trataba de un título en el que los casos de abusos y palizas de las escuelas se retrataban sin ningún tipo de censura, por lo que varios grupos exigieron su cancelación; no obstante, resultó ser tan bueno que hasta la fecha se sigue esperando una secuencia de la franquicia.

Dark Souls

Este fue un juego que tan solo con los tráilers ya daba indicios de lo bueno que era, aunque tuvo la mala suerte de que la gente apreciara otros títulos durante las fechas de su anuncio. Ya en su lanzamiento, no demoró en conseguir buen reconocimiento, puesto que poseía una trama oscura, pero bastante atrapante. La temática del videojuego es desafiante y, a su vez, te lleva a pensar demasiado, con el fin de desarrollar una buena estrategia en cada nivel.

Tales from the Borderlands

Finalmente, cerramos con el juego que llevó a Telltale Games a la fama, convirtiéndola de una desarrolladora cualquiera a una de las más solicitadas por la industria. Prácticamente, es como el GOTY de la compañía, la cual inició como un juego con buena crítica, para luego saltar al ascenso en ventas y puntuaciones casi perfectas por parte de los principales portales gamer.

Los mejores documentales de videojuegos que todo gamer de verdad debe ver

High score

Iniciamos el listado con uno de los documentales que llegó inicialmente para Netflix, la popular plataforma de streaming que apostó por desarrollar algo distinto e introducirse a los videojuegos desde hace unos años.

Puede que esta producción no haya sido de las más apegada a la historia de la industria gaming, pero, por parte de los fanáticos, fue una de las que mejores apreciaciones. En la cinta separada por capítulos se hablaba de la época dorada del mundo gaming, en la que se destaca la labor de los informáticos y artistas que salían por entonces.

Thank you for playing

Además de las series o cortos que hacen honor a la historia gamer, también se encuentra esta película documental estadounidense que cuenta la historia de Ryan y Amy Green criando a su hijo Joel, a quien le han diagnosticado cáncer y que encuentra en los juegos un apoyo para sobrellevar esta enfermedad.

El film ha sido elogiado por la reconocida firma, catalogándola como “la cinta de videojuegos más importante jamás realizada”, debido a que pudo conectar bien una historia conmovedora con lo divertido que representa este tipo de entretenimiento.

Not a game

Asimismo, tenemos un documental realizado en tierras hispanohablantes, precisamente desde España, donde se nos muestra una perspectiva honesta sobre qué es lo bueno y malo en el mundo de los videojuegos, de acuerdo al desconocimiento de algunas personas.

En pocas palabras, se plantean diversas preguntas que, en su mayoría, son consultadas por los adultos y aquellos que no conocen para nada un título. Entre las principales dudas que se resuelven están: “¿fomentan el aislamiento o la sociabilidad?”, “¿te puedes ganar la vida jugando?”, “¿los e-sports también son considerados deporte?

Indie game: the movie

Esta producción se hizo con el propósito de inspirar a los nuevos desarrolladores que quieren profesionalizarse, por lo que contó una historia de cómo algunos usuarios aprovechaban todos sus recursos para poder crear juegos independientes, también conocidos como títulos indie.

La trama gira en torno a los viajes y aventuras que tienen los aspirantes a este oficio, en los que se evidencia el gran sacrificio que deben hacer para poder obtener un buen resultado con poco presupuesto.

The king of Kong: a fistful of quarters

Finalmente. cerramos la lista con, posiblemente, una de las cintas documentales más increíbles e interesantes de todos los tiempos, la cual nos narra una competencia ardua entre dos usuarios que quieren sus propios récords. Billy Mitchell, denominado en los 90 como el “jugador de videojuegos del siglo”, estableció en 1999 una marca casi imposible de batir en Donkey Kong, el popular título en el que también salía Mario Bros.

Cuatro años después de imponer su registro más elevado, Steve Wiebe, quien acababa de perder su trabajo, se enteró de la hazaña conseguida por Mitchell, por lo que el tiempo que tenía disponible tras ser desempleado lo aprovechó para imponer su propio récord.