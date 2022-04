PUBG: NEW STATE × Among Us: los impostores llegarán al battle royale en épico crossover

PUBG: NEW STATE es la nueva versión del popular battle royale para dispositivos móviles de PlayerUnknown’s Battlegrounds. Si eres fanáticos de este juego y también de Among Us, debes saber que ambos títulos se juntarán en un épico y alocado evento crossover.

Krafton e InnerSloth, desarrolladoras de ambos videojuegos, realizaron el anuncio de PUBG: NEW STATE × Among Us con una publicación en redes sociales, donde confirmaron que el evento será parte de la actualización de abril que recibirá el shooter.

Los jugadores podrán disfrutar al máximo de esta colaboración desde el 19 de abril hasta el 21 de mayo. Durante este periodo se lanzará un minijuego con temática de Among Us dentro del battle royale, que adoptará la jugabilidad del título de InnerSloth. Todo esto dentro de Troi.

Al iniciar la partida, un miembro del escuadrón recibirá el papel de impostor, mientras que el resto del equipo será tripulante y deberá sobrevivir a toda costa de esta amenaza. Asimismo, el shooter recibirá contenido exclusivo como armas, vehículos, ropa, una mochila y más.

Te recomendamos explorar todos los rincones de Troi, ya que encontrarás accesorios temáticos en distintos puntos del mapa. Por otra parte, también se lanzarán misiones de Among Us con las que conseguirás un marco, un título, un icono y otros objetos.

El crossover entre PUBG: NEW STATE y Among Us iniciará el 19 de abril. Foto captura: Twitter

La directora de comunidad de InnerSloth también se pronunció sobre el evento crossover entre ambos juegos: “Estamos encantados de colaborar con NEW STATE para generar un nuevo y emocionante concepto que ambas comunidades pueden disfrutar. La divertida jugabilidad, el tono y los aspectos de supervivencia encajan muy bien, y no podemos esperar a ver a los jugadores engalanados con sus nuevos cosméticos de Among Us.

Recuerda que podrás descargar la actualización de abril de PUBG: NEW STATE totalmente gratis desde la Play Store, en caso de tener un teléfono Android, o App Store para iPhone.