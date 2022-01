El clásico juego The Legend of Zelda: Majora’s Mask llegará dentro de poco a Switch Online

Todo parece indicar que Nintendo está dispuesto a mejorar la experiencia de su servicio en línea, ya que ha agregado el paquete de expansión. Este jueves 20, en el marco del debut de Banjo-Kazooie, la compañía japonesa ha emocionado a sus aficionados al revelar el regreso de otro clásico para el próximo mes.

Hace pocas horas, la cuenta oficial de Nintendo of America comunicó que The Legend of Zelda: Majora’s Mask se sumará a Switch Online + Expansion Pack en su biblioteca de Nintendo 64. Según la información oficial, el título que siguió los pasos de Zelda: Ocarina of Time llegará en febrero y, aunque no hay fecha de lanzamiento, se espera que sea a mitad de este mes.

Este clásico debutó en Estados Unidos en el 2000 y se convirtió en uno de los títulos que culminaron el ciclo del Nintendo 64. La aventura se ubicó en el mundo paralelo de Termina, el cual se encontraba amenazado tras un incidente desafortunado que involucró a Skull Kid, el vendedor de máscaras, y una de sus piezas que terminó por desatar una fuerza inconmensurable.

Como consecuencia, la luna adoptó una trayectoria descendente y la realidad en Termina se planteaba a desaparecer en un lapso de 72 horas, por lo que Link —con su capacidad para controlar el tiempo— se embarcó en una nueva aventura para salvar al mundo.

Así, con un trabajo guiado por los directores Eiji Aonuma y Yoshiaki Koizumi, The Legend of Zelda: Majora’s Mask demostró que todo lo creado por su antecesor podía ofrecer más. En esa ocasión, la aventura asumió un aspecto tenebroso que se alejó de la gesta heroica de Ocarina of Time.