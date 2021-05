Resident Evil Village: acusan a Capcom de plagiar diseño de monstruo

Resident Evil Village está gozando de gran éxito desde su lanzamiento el último 7 de mayo. El título de Capcom ya ha logrado algunos récords de venta (sobre todo en PC) y el momentum no parece estar cerca de finalizar. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el desarrollador japonés, pues acaban de ser acusados de plagio debido a uno de los diseños que usaron para un enemigo en el juego.

Al ser un título de zombies, es natural que Resident Evil Village esté plagado de monstruos y criaturas; aun así, la búsqueda de variedad podría haberles jugado en contra, pero para el director de la película Frankenstein’s Army (2013), los japoneses habrían incluso recurrido al plagio.

Richard Raaphorst, director del mencionado filme, fue conciso al señalar la “extraña semejanza” entre el juego y su película. En declaraciones para Eurogamer, el realizador amplió su opinión: “Es un robo descarado”.

El personaje al que Raaphorst sugiere es un monstruo humanoide llamado Sturm, el cual tiene una hélice giratoria atascada en su cabeza. Asimismo, en Frankenstein’s Army, existe una criatura casi idéntica, pero que cuenta con el mecanismo reemplazando por completo el cráneo.

“Es simplemente la misma esencia que en mi película, excepto que en la mía tienes que cortar los tubos de combustible sueltos. Es lo único que faltaría”, precisó el director al portal europeo.

RE Village (izquierda), Frankenstein's Army (derecha). Foto: Twitter

“(la criatura) se envuelve en llamas y luego explota, y luego gira hacia la cámara. Todo es igual, en serio. Incluso los entornos, la paleta de color entera. Parece una animación adaptada de mi película”, agregó.

El realizador también aseguró que solo pudo enterarse de las similitudes gracias a que sus fans se lo informaron. “Al inicio me sentí enojado, pero luego me sentí orgulloso. Ahora veo todas las reacciones y me siento insultado otra vez. Es difícil llegar a un buen diseño, pensar en algo que comunique eso. Se trata de trabajo duro. Luego solo vienen y lo ponen en algún lugar de un juego. Es abuso creativo”, sentenció.