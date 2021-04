Days Gone: desarrollador arremete contra fans que piden secuela

Son tiempos de videojuegos digitales y si hay algo que ya es cada vez más común en las plataformas de venta online son las temporadas de descuento. En muchas ocasiones, estas permiten aumentar el flujo de ingresos, pero en otras, pueden contrarrestar los objetivos de los desarrolladores. Para John Garvin, director creativo de Days Gone, las ofertas pueden ser un problema.

El desarrollador estuvo recientemente en el show de YouTube de David Jaffe (Twisted Metal, God of War) donde se animó a comentar sus opiniones sobre la costumbre que tienen muchos usuarios de esperar solo a temporadas de descuento para adquirir juegos.

“Sí tengo una opinión sobre algo que a tu audiencia le puede sonar interesante, y podría enojarlos incluso”, señaló Garvin. “Si te encanta un juego, cómpralo a precio completo. No puedo decirte cuántas veces he escuchado a gamers decir: ‘sí, lo obtuve en oferta, o por PlayStation Plus, o cosas así’”.

La reacción de quien escribió el guión completo del título parece mostrar su disconformidad con que Days Gone se haya incluido en la PlayStation Plus Collection que llegó para todos los usuarios suscritos al servicio y que también hayan obtenido una PS5.

Jaffe, anfitrión del programa, decidió objetarle: “Pero ¿cómo saber si te encanta un juego antes de que lo juegues?”. A esto, Garvin replicó: “Solo digo, no puedes, pero no te quejes si un título no recibe una secuela si no fue apoyado en su lanzamiento”.

“Por ejemplo, God of War obtuvo un montón de millones de ventas en su estreno, pero Days Gone no. Solo hablo personalmente como un desarrollador. No trabajo para Sony, no sé cuáles son las cifras”, agregó.

También compartió experiencias pasadas en franquicias más antiguas en Bend Studio: “Te puedo contar que, mientas hacíamos Dark Mirror (de la saga Syphon Filter) en PSP, nos arruinó tanto la piratería porque en ese entonces era un verdadero problema para el que Sony no estaba muy bien preparado”:

“Un sitio de torrents tenía 200.000 copias de Dark Mirror siendo descargadas. Si recuerdo bien, los números pueden varias, pero pese a eso, estuve muy enojado. Literal lo sentí como si fuera dinero saliéndose de mis bolsillos”.