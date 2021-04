Age of Empires IV: fecha, hora y dónde ver en vivo el nuevo gameplay

Llegó el día. Los fanáticos de Age of Empires podrán conocer más detalles de la cuarta entrega de esta importante saga de juegos de estrategia en tiempo real. Age of Empires IV protagonizará un evento llamado Fan Preview, donde mostrará su nuevo gameplay, y podrás verlo en vivo. Conoce aquí la fecha y hora de este acontecimiento.

Recordemos que a mitad de marzo, Microsoft hizo oficial la realización de este evento virtual de Age of Empires IV, donde los desarrolladores revelarán un nuevo gameplay, civilizaciones y las campañas que traerá este videojuego.

Asimismo, los desarrolladores también anunciaron que se mostrarán noticias importantes acerca de Age of Empires II: Definitive Edition y Age of Empires III: Definitive Edition. Si no quieres perderte todo esto en vivo, aquí te dejamos la fecha y hora por países.

Dónde ver en vivo el evento de Age of Empires IV

La duración de la transmisión en vivo del Fan Preview, donde se revelarán detalles de las entregas de Age of Empires será de 30 minutos. Para poder ser parte de este evento, te contamos que puedes ver el gameplay de Age of Empires IV, sus civilizaciones y campañas desde las cuentas oficiales de la compañía en Twitch, Facebook y YouTube.

Fecha y horario del evento de Age of Empires IV

Para empezar, el evento de Age of Empires IV se realizará hoy, sábado 10 de abril. Se trata de una ceremonia digital que podrás ver a través de tu computadora, teléfono Android, iPhone o Tablet. Pues solo basta con tener una conexión a internet.

Horario para ver el evento de Age of Empires IV

Ver en vivo el gameplay de Age of Empires IV en Perú: 11.00 a. m.

Ver en vivo el gameplay de Age of Empires IV en Colombia: 11.00 a. m.

Ver en vivo el gameplay de Age of Empires IV en Ecuador: 11.00 a. m.

Ver en vivo el gameplay de Age of Empires IV en Panamá: 11.00 a. m.

Ver en vivo el gameplay de Age of Empires IV en Venezuela: 12.00 p. m.

Ver en vivo el gameplay de Age of Empires IV en Bolivia: 12.00 p. m.

Ver en vivo el gameplay de Age of Empires IV en Estados Unidos (zona ET): 12.00 p. m.

Ver en vivo el gameplay de Age of Empires IV en Estados Unidos (zona PST): 9.00 a. m.

Ver en vivo el gameplay de Age of Empires IV en Argentina: 1.00 p. m.

Ver en vivo el gameplay de Age of Empires IV en Uruguay: 1.00 p. m.

Ver en vivo el gameplay de Age of Empires IV en Paraguay: 1.00 p. m.

Ver en vivo el gameplay de Age of Empires IV en Chile: 1.00 p. m.

Ver en vivo el gameplay de Age of Empires IV en España: 6.00 p. m.