Crean versión de Among Us al estilo de Super Mario Bros. para Gameboy Color

La historia de Super Mario Bros. se puede adaptar a cualquier juego, incluso a Among Us. Un grupo de desarrolladores indies ha tenido la genial idea de combinar ambas franquicias para dar vida a su propio proyecto: Super Impostor Bros., un título que se estrenará en la Gameboy Color.

El anuncio de esta novedosa versión de Among Us con temática de Super Mario Bros. se realizó por medio de un tráiler publicado en YouTube, donde vemos los distintos escenarios que deberá recorrer el usuario que jugará en el papel del personaje más temido del juego de InnerSloth.

Esta curiosa y llamativa propuesta nos muestra un nuevo enfoque del popular videojuego de InnerSloth. Esto se debe a que el usuario será siempre el impostor, y deberá recorrer distintos niveles sorteando obstáculos.

Pero eso no es todo, pues el impostor estará obligado a asesinar a los tripulantes por la espalda y también podrá hacer uso de los ductos de ventilación para superar los niveles del juego. El proyecto está siendo desarrollado por el usuario Lumpy Touch, en compañía con GB Studio Developers.

Lo mejor de todo es que el nuevo Among Us se lanzará muy pronto para Gameboy Color y será gratuito, una importante opción para aquellos gamers que esperan el estreno de The Airship, el próximo mapa del videojuego de InnerSloth que añadirá más funciones y misiones para los tripulantes e impostores.

Por si fuera poco, también te contamos que Among Us y Fall Guys protagonizarán un evento de colaboración en la temporada 4 del juego de Mediatonic, estudio que ya ha sido comprado por Epic Games.