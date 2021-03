Fortnite: la skin de Ant-Man llegará pronto al battle royale

¡Ant-Man llega a Fortnite a través del portal! O, al menos, está a punto de hacerlo. El viernes 5 de marzo de 2021, varios archivos del battle royale fueron desencriptados y revelaron detalles de esta nueva colaboración para la Temporada 5 del Capítulo 2.

Si bien aún no hay una confirmación oficial, los dataminers informan que el próximo personaje que aparecerá en el portal Zero Point no es otro que Ant-Man de Marvel.

Si este llegará antes o después de la skin de Marigold recientemente filtrada, aún no lo sabemos. Sin embargo, gracias al reporte tenemos algunas pistas sobre cómo los usuarios pueden obtener el aspecto del superhéroe del MCU en el juego.

Una de estas pistas es una foto de una zona de bosque, pero tomada a ras de suelo. El audio, por otro lado, es una música muy graciosa entremezclada con un sonido que parece ser el de muchos insectos al moverse por túneles, como si fuese un hormiguero.

Aparece un portal de Ant-Man en la isla

Este viernes 5 de marzo apareció un nuevo portal más en la isla por el cual llegará Ant-Man, de Marvel. Al tener en cuenta los precedentes, se puede esperar que el skin del mencionado personaje en Fortnite llegue a la tienda entre 24 y 48 horas después de la revelación de este portal.