Pokémon GO: conoce todas las características del Tour de Kanto

El Tour de Pokémon GO: Kanto tendrá lugar el sábado 20 de febrero de 2021, justo una semana antes del 25 aniversario del anime, por lo que habrá nuevos desafíos y recompensas para todos los entrenadores del mundo.

A continuación, te explicamos a qué características podrán acceder los entrenadores que adquirieron una entrada para el Tour de Kanto y también para los usuarios que no lograron comprar el boleto.

Para los entrenadores con entradas

Para el evento Tour de Pokémon GO: Kanto, Niantic ha dado la opción a los entrenadores de poder adquirir un boleto a 42.99 soles que les permita acceder a investigaciones especiales. Estas son las características:

Selección de la edición: la aventura dará comienzo al elegir la Edición Roja o la Edición Verde.

Desafíos de colección: cuando comience el evento, podrás acceder a 10 desafíos de colección que estarán disponibles hasta el domingo 28 de febrero de 2021 a las 7:59 p.m., hora local.

Investigación especial: al iniciar la aventura en el Tour de Pokémon GO: Kanto, no olvides tocar el icono de investigación especial después de que aparezca el Profesor Willow para reclamar una nueva investigación especial. Hecho esto, la podrás completar cuando quieras, durante o después del evento.

Investigación magistral: cuando termine la investigación especial de Tour de Pokémon GO: Kanto, accederás a un nuevo tipo de investigación mucho más complicada, la Investigación magistral. Esta se ha diseñado para que la completes con el paso del tiempo. La primera historia culminará en un encuentro con un Mew variocolor.

Objetos gratis: no olvides reclamar los lotes de objetos gratuitos en la Tienda para dar un impulso a vuestra aventura. Estos lotes de objetos están incluidos con la entrada y nos darán tres pases de incursión remota y 200 Poké balls.

Pases de incursión diarios adicionales: reclama hasta nueve pases de incursión diarios durante las horas del evento.

Incienso: el Incienso atraerá a los pokémon exclusivos de la edición durante el evento.

Para los entrenadores sin entradas

Si eres de los entrenadores que no ha podido adquirir una entrada para el evento Tour de Pokémon GO: Kanto, no te preocupes, también habrá sorpresas para aquellos usuarios. Estas con las características: