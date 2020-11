The Last of Us Part II arrasa en los Golden Joystick Awards 2020

The Last of Us Part II fue sin duda el juego más controvertido del año. La aventura protagonizada por Ellie y Abby provocó acaloradas discusiones en internet. Sin embargo, independientemente de lo que se diga, el último trabajo de Naughty Dog ha conmocionado al mundo con un nivel de calidad técnica casi sobrenatural.

Hace unos días, se pudo conocer que The Last of Us Part II recibió 10 nominaciones en The Game Awards 2020. Ahora, este famoso título acaba de lograr cinco premios en los Golden Joystick Awards 2020, uno de los más importantes de la industria de los videojuegos desde hace tres décadas.

The Last of Us Part II logró obtener el premio en la categoría del Juego del año, luego también alcanzó la victoria como Mejor estudio, Mejor juego de PlayStation en 2020, Mejor audio y Mejor diseño visual.

Tras esta entrega de premios ya podríamos darnos una idea de lo que nos espera el próximo 10 de diciembre en The Game Awards 2020, en donde nuevamente The Last of Us Part II es uno de los grandes favoritos.

Among Us y Fall Guys logran destacar

Si bien en la industria de los videojuegos encontramos interesantes títulos como Minecraft, Hades y Call of Duty: Modern Warfare, durante la pandemia ha habido juegos que sin tener una alta calidad gráfica han logrado atraer a millones de usuarios en todo el mundo. Tal es el caso de Fall Guys y Among Us.

Por ello, no es una sorpresa que Fall Guys haya logrado los premios de Mejor juego multijugador y Mejor juego familiar, mientras que Among Us fue reconocido como el Descubrimiento del año.

Esta es la lista completa de los ganadores de los Golden Joystick Awards 2020: