Call of Duty: Black Ops Cold War pesará cerca de 200 GB en Xbox Series X

Call of Duty: Black Ops Cold War es el próximo lanzamiento que tiene Activision para este año. Este nuevo shooter bélico desarrollado por Treyarch llegará a las consolas de nueva generación y un usuario de Reddit acaba de revelar cuánto pesará en Xbox Series X y Xbox Series S.

Seanpr92 es el nombre del jugador que tuvo acceso a la precarga del juego desde su Xbox Series X, por lo que decidió compartir una imagen en Reddit para reportar que Call of Duty: Black Ops Cold War ocupará 187.9 GB de almacenamiento, al menos desde su lanzamiento.

En la fotografía podemos apreciar que el modo multijugador de este FPS ocupará 27.6 GB, el modo zombies 7.5 GB, Dead Ops Arcade 11.8 GB, texturas HD 38.2 GG y los datos Ray Tracing 11.8 GB, además de otros paquetes adicionales del videojuego que dan como resultado la cifra ya mencionada.

Lo sorprendente de todo esto es que en los 187.9 GB no se está considerando los parches que pueda tener Call of Duty: Black Ops Cold War post lanzamiento. Lo que significa que podría pesar aún más, tal como sucedió con Call of Duty: Modern Warfare y Warzone.

No obstante, el jugador tendrá la libertad de elegir si desea descargar los 12 archivos que ocuparán 187.9 GB de almacenamiento en Xbox Series X y Xbox Series S o instalar algunos solo algunos modos de juego del título.

De tal manera que resulta un alivio para aquellos jugadores que prefieran comprar la Xbox Series S y disfrutar del nuevo shooter bélico de Treyarch, ya que esta consola dedicada a videojuegos digitales solo ofrece un espacio útil de almacenamiento de 364 GB de los 512 GB de su SSD.