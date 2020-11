Fortnite: J Balvin se presentó con Sech, Rosalía y Bad Bunny en concierto Fiesta Ultratumba

La noche del 31 de octubre será inolvidable para los miles de fans de Fortnite por el evento de Halloween. Epic Games realizó un impresionante concierto llamado Fiesta Ultratumba, que tuvo como artista principal al cantante colombiano J Balvin.

El concierto de J Balvin se celebró dentro de Fiesta Magistral, un modo de juego dedicado a los espectáculos digitales. Los usuarios que querían ser parte de este espectáculo debían ingresar a Fortnite con 30 minutos de anticipación para evitar colas o caídas de los servidores.

El cantante colombiano apareció parado en un estrado con forma de calabaza vestido con un llamativo traje amarillo y la máscara de su skin. Tras mencionar “Fortnite are you ready?” empezó a sonar el primer tema: “Reggaetón”. No obstante, esta no fue la versión original, sino que se trataba de un remix con sonidos de electrónica.

Para el segundo tema, J Balvin se quitó la máscara para cantar “Contra la pared” con Sean Paul, pero la sorpresa vendría segundos después cuando Sech apareció junto al colombiano para cantar en vivo su nuevo tema “La Luz”.

Sin embargo, Sech y Sean Paul no fueron los únicos artistas que pusieron a bailar a todos los asistentes de Fiesta Magistral. A los 11 minutos ya sonaba el beat de Dj Snake para entonar “Loco Contigo”, canción que fue seguida de “Amarillo”, una de las canciones de su álbum Colores.

Fondo de Bikini también estuvo presente en Fortnite. Esto se debe a que J Balvin sorprendió a todos al cantar “Agua”, soundtrack de la nueva película de Bob Esponja. Pero, las grandes sorpresas llegarían casi al final del evento, cuando se levó a cabo su esperado featuring con Rosalía en el tema “Con Altura”.

Aunque los fans de Fortnite estaban por ser testigos de más sorpresas por parte de Epic Games, ya que Bad Bunny apareció de manera virtual junto a J Balvin para interpretar “Que pretendes” y “Ritmo” junto a los Black Eyed Peas.

Recuerda que el concierto Fiesta Ultratumba de J Balvin por Halloween será retransmitido en Fortnite el día de hoy 1 de noviembre en los siguientes horarios: 1.00 p. m. y 6.00 p. m. desde el escenario principal de Fiesta Magistral.