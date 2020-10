Call of Duty: Warzone anuncia crossover con La Masacre en Texas y Saw por Halloween

Call of Duty: Warzone adelanta la celebración de Halloween 2020 con The Haunting of Verdansk, que será el primer evento por noche de brujas que traerá un sorprendente crossover con dos famosas películas de terror: La Masacre en Texas y Saw: el juego del miedo.

El crossover entre Call of Duty: Warzone y La Masacre en Texas traerá un traje de Leatherface, personaje principal de la película, planos para ítems, armas y modificadores cosméticos inspirados en The Chainsaw Massacre.

Lo mismo sucederá con Saw: el juego del miedo. Los fans de esta terrorífica película podrán conseguir un traje de Billy the Puppet, la icónica mascota de Saw, un cuchillo especial, una skin para ametralladora y otros objetos cosméticos coleccionables.

The Haunting of Verdansk es el evento que estará activo desde hoy martes 20 de octubre hasta el próximo martes 3 de noviembre. Durante estas dos semanas, los jugadores del shooter bélico de Activision podrán disfrutar de un nuevo sistema de recompensas llamado “Trick or Treat”, el cual reemplazará las conocidas cajas de contenido por planos, ítems o “sustos”, tal como lo señala el estudio.

Serán 16 las recompensas especiales que se podrán conseguir al abrir las cajas especiales. Una vez hayas recibido todos estos premios, podrás desbloquear un plano para un rifle de asalto legendario que vendrá con mejoras bastante interesantes.

Por otro lado, Verdansk, mapa del popular Call of Duty: Warzone, también será decorado con elementos de Halloween, recibirá un modo nocturno y contará con eventos temáticos, como un modo Zombie Royale, en el que los jugadores vencidos volverán a la vida como muertos vivientes durante la partida.

Es preciso recalcar que los zombies no podrán utilizar armas, pero ello no significará una desventaja, porque tendrán habilidades sobrenaturales, como velocidad aumentada, visión nocturna, ataques letales y saltos mejorados.

Otro detalle es que cuando un jugador vivo es derrotado, en el mapa aparecerán dos jeringas. Entonces, si eres un zombie y quieres volver a la normalidad, tendrás que conseguir dos de estos objetos para regresar a la vida.

