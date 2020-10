Among Us: conoce todo lo que debes saber para descubrir al impostor

El impostor es el personaje más importante en Among Us, el videojuego del momento. El rol se elige aleatoriamente y descubrirlo es una tarea esencial si quieres evitar ser víctima del enigmático asesino. Te contamos unos trucos que pueden servirte para descubrir a tu adversario.

En Among Us solo puedes cumplir dos roles, el de tripulante, el más habitual, y el de impostor, cuya tarea es dar caza a los tripulantes sin ser descubierto y sabotear la nave. Si te toca ser el primero, debes aplicar todas tus conocimientos y conocer al detalle las habilidades del asesino misterioso.

Las habilidades del impostor

Es necesario conocer que en Among Us el impostor puede realizar algunas habilidades de los tripulantes. Por ende, el asesino puede reportar una muerte o desactivar las alertas del Reactor u Oxigeno. En este sentido, no debes confiarte cuando el jugador de quien sospechas, realiza estas tareas.

Observa sus tareas

Si sospechas de alguien, lo mejor es ver si, cuando se supone que está haciendo una tarea, la barra de esta se llena. Si ves que solo está parado pero la tarea no se completa, entonces seguramente estás frente a un impostor. Solo asegúrate de que sean tareas sencilla y no dobles, sino podrías acusar a un inocente.

Las cámaras de seguridad

Puedes usar las cámaras para comprobar por dónde se mueven los participantes. Es muy significativo observar cuándo algún jugador aparece demasiadas veces cerca de un cadáver. Incluso, puedes ver el preciso momento en que el impostor asesina al tripulante.

Solo el impostor usa las rejillas

Es una habilidad única de los impostores. Esta es una de las más utilizadas para escapar después de matar a otro jugador. Consiste en escabullirse por las rejillas. Por ello, si ves a un jugador saliendo de ese lugar, debes reportarlo inmediatamente.

Analiza lo que dice cada jugador en las votaciones

Cuando hay dos impostores, estos tienden a ayudarse entre sí para evitar ser descubiertos, y ya sea que van juntos a todos lados o que siempre se ayudan con coartadas, lo mejor será votar por uno de ellos, tal vez encuentres a ambos de esta manera.

Among Us: ¿qué hacemos si no podemos conectarnos a una partida con amigos?

Among Us sigue generando furor en redes sociales y reúne a millones de jugadores del mundo que se conectan a través de Steam y Discord. Si ya quedaste con tus amigos para probar el videojuego pero te aparecen los típicos problemas de conexión al intentar conectar con las partidas, entonces aquí te dejamos los mejores trucos para superar estas dificultades.

En Among Us existe la posibilidad de conectarnos a tres servidores regionales en todo el mundo: Norteamérica, Europa y Asia. Como se trata de un título no tan dependiente del lag, es posible jugar en cualquiera de los tres.