NVIDIA: las GeForce RTX 3080 y RTX 3090 se cuelgan repentinamente cuando estás jugando

La nueva serie de GPU de NVIDIA tienen un debut estrellado. A la falta de stock de las RTX 3080 y RTX 3090 se le suma un problema aún mayor. Esta vez, reportes señalan que las tarjetas gráficas se cuelgan repentinamente cuando alcanzan cierta cantidad de GHz.

El informe llega por parte de EVGA, una de las fabricantes de las tarjetas gráficas GeForce, que menciona que el problema estaría en los seis condensadores que tiene el GPU, los cuales están instalados en la parte posterior del hardware.

Según señala el portal HardZone, los condensadores tienen la función de filtrar los voltajes NVVDD/MSVDD de la tarjeta gráfica. Pero, cuando el chip alcanza los 2 GHz de velocidad hace que el escritorio se cuelgue intempestivamente.

Para fabricar una tarjeta gráfica, las empresas tienen que seguir al pie de la letra las normas dictadas por NVIDIA, aunque en el caso de las nuevas RTX 3080 y RTX 3090 parecen no brindar la información necesaria.

Por ello, NVIDIA recomienda a los fabricantes de tarjetas gráficas utilizar dos tipos de condensadores que se pueden combinar entre sí: los POSCAP (Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors) y los MLCC (Multilayer Ceramic Chip Capacitor). Para la sorpresa de muchos, las marcas que decidieron utilizar los segundos están viendo que sus gráficas son menos inestables a diferencia de las primeras.

RTX condensadores

A pesar que los MLCC son más baratos, estos también presentan un riesgo y es que los condensadores de esta marca son más frágiles y no aguantan las altas temperaturas como se espera, mientras que los POSCAP, mucho más robustos, no permiten alcanzar la cantidad de GHz suficiente porque operan a voltajes más bajos. No obstante, son más resistentes que el primero.

De momento, NVIDIA no se ha pronunciado respecto a los problemas que se están presentando con las RTX 3080 y RTX 3090 al igual que algunos fabricantes, aunque hay excepciones.

MSI sugiere que el problema son las tarjetas gráficas RTX 3080 y RTX 3090, mientras que EVGA señala que son los condensadores. Por otro lado, Zotac confirmó que estos fallos son reales en sus redes sociales y pide a usuarios que tengan este tipo de inconveniente contactarse con ellos para realizar el cambio del hardware.

