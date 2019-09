Pokémon GO: Niantic anuncia la llegada de Rotom con este mensaje [FOTOS]

Una de las criaturas restantes de la cuarta generación está por llegar a Pokémon GO. Hablamos de Rotom, quien ha sido anunciado por Niantic hace instantes y todo indicaría que este pokémon protagonizaría un evento en el aplicativo móvil.

Recordemos que esta no es la primera vez que se menciona a Rotom en Pokémon GO, ya que en el mes de marzo, durante la actualización que liberó Niantic, se agregó a los códigos del juego a esta criatura y todas sus formas.

Meses después, Niantic ha dado el primer indicio de la inminente llegada de Rotom a Pokémon GO, desde la cuenta oficial del videojuego en Twitter, lo cual ya genera especulaciones de cómo los usuarios van a poder registrar las seis formas de esta criatura.

Pokémon GO

Rotom es una criatura de tipo fantasma y eléctrico, pues su cuerpo está compuesto de plasma. Fue introducido en los videojuegos de cuarta generación en Pokémon Platino, para luego añadir la posibilidad de poder ser registrado en sus varias formas dentro de Pokémon Negro y Blanco, los cuales tienen como escenario la región Sinnoh y ahora podría aparecer en Pokémon GO.

Rotom y sus formas en Pokémon GO

La peculiaridad de Rotom radica en su tipo fantasma, ya que este es reemplazado por tipo fuego, agua, planta, hielo y volador luego de que se apodere de electrodomésticos como un microondas, lavadora, podadora, refrigerador o ventilador, a los cuales se les llama formas y sus íconos ya están registrados en los códigos de Pokémon GO, tal como lo menciona Keibron en este video.

Hasta el momento no se sabe cómo se podrá conseguir a Rotom en Pokémon GO, pues Niantic solo habría dado el primer indicio de la inevitable llegada de esta criatura al juego de realidad aumentada. No obstante, es posible que este pokémon, en su forma normal, sea parte de alguna investigación especial durante el evento de Halloween, tal como sucedió con Spiritomb en 2018. Para luego añadirlo como recompensa de investigaciones diarias al igual que Spinda y sus formas.