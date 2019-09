¿Un MTV de videojuegos? Fundan cadena que transmitirá solo gaming las 24 horas del día

Dos experimentados ex ejecutivos de dos importantes empresas de videojuegos han unido fuerzas para presentar lo que muchos señalan como un ‘MTV de videojuegos’.

Ariel Horny, ex ejecutivo de Riot Games (creadores de League of Legends) y Ben Kusin, ex ejecutivo de Vivendi Games, han anunciado la formación de su nueva compañía. VENN, que responde a Video Game Entertainment & News Network.

VENN: el MTV de videojuegos

Ambos Ex CEO’s aseguran que la nueva cadena busca producir hasta 55 horas de contenido semanal sobre videojuegos y esports, tal cual como lo haría MTV enfocándose solo en música desde 1981.

El contenido que produzca VENN sería distribuido en una variedad de canales como Twitch, YouTube y Hulu TV. La compañía ya cuenta con un gran capital que asciende a hasta los 14 millones de dólares.

Mike Morhaine (cofundador y ex presidente de Blizzard) y Kevin Lin (cofundador de Twitch) destacan entre sus principales inversores.

La compañía ya tiene dos estudios para cada costa estadounidense (una en Nueva York y otra en Los Angeles). El nivel de producción será alto y apelarán a un público de entre 16 a 34 años.

Con respecto a esto, el propio Ben Kusin aseguró a Los Angeles Times: “Seremos el primer estudio en transmitir todo el día en vivo. Queremos darle al gaming una casa y un fuerte impulso. Queremos acercarnos a la mayor cantidad de personas posibles, hasta tal punto que estemos ahí para quien quiera alcanzar y experimentar de qué va este mundo”.

La propuesta de VENN incluye, tal cual como MTV, la creación de talk shows, reality shows, eventos competitivos, documentales y otros tipos de contenido con el gaming como excusa principal.

Algo muy similar a por lo que apostaba MTV en los años ochenta, que fue consecuente con la adopción del video musical como una óptima manera de promocionar a la industria discográfica.

VENN, sin embargo, surge en un contexto muy diferente, mucho más segmentado y por sobre altamente competitivo, nada comparable a las primeras dos décadas de MTV.

Lo que nos da pie también para señalar los cambios que los ejecutivos de MTV estuvieron casi obligados a tomar para el nuevo milenio, abandonando poco a poco la fórmula de videoclips por contenido más cercano a la televisión tradicional.

Fundadores de VENN.

Sin embargo, se trata de dos industrias con su propia historia y para nadie es secreto que los videojuegos ya iniciaron con una de sus etapas de mayor bonanza. El surgimiento de VENN, como de otras iniciativas similares, no debe sorprendernos.

¿Podrán establecerse como una gran ventana para todo tipo de contenido de videojuegos? ¿Lograrán convertirse a referentes? Con respecto a esto, Kusin detalló: “El mercado se ha preparado para esto. Solo queremos hacer contenido más convincente y envolvente para contribuir al crecimiento y soporte de esta industria”.

Tú ¿qué opinas? ¿A qué se referirán con ‘contenido más convincente y envolvente’?