Call of Duty Modern Warfare: ¿Dónde y cuándo ver el tráiler de presentación del nuevo CoD?

La franquicia de shooters más millonaria de los últimos tiempos revelará su próximo título mañana. Call of Duty Modern Warfare podría ser el videojuego que todos esperábamos. ¿Dónde y cuándo ver el anuncio y el tráiler de presentación?

Llegó ese momento del año en el que nos será revelado el nuevo Call of Duty de una de las sagas más importantes de la historia. ¿Será el regreso de Modern Warfare, alguna sorpresa o hasta otra decepción como en el 2016? La intriga finalizará mañana a partir de las 12 del mediodía.

¿Cuándo verlo?

El nuevo tráiler de Call of Duty será presentado mañana 30 de mayo a las 12 del mediodía.

¿Dónde verlo?

Puedes verlo a través del canal oficial de YouTube de Call of Duty o a través de nuestra sección especializada de la saga.

Mayores filtraciones y rumores

La mayor parte de los rumores apuntan que el nuevo Call of Duty será una nueva iteración de la sub-saga Modern Warfare. El título se llamaría simplemente Call of Duty: Modern Warfare, sin el “4”. Esto para evitar confusión con el primer título de la serie “Call of Duty 4: Modern Warfare” (fue el cuarto título principal de toda la franquicia). Si esto te resulta muy confuso, más adelante te dejamos la cronología completa de toda la saga de shooters, con todos los juegos de Call of Duty.

Al parecer, la campaña de este nuevo CoD será algo severo en naturaleza y oscuro. Aparentemente, el punto de partida ha sido la polémica misión “No Russian” aparecida en Call of Duty Modern Warfare 2 (2009) donde los jugadores participan en un tiroteo a civiles.

Rumores también apuntan que el tráiler de revelación tendrá una duración de 1 minuto y 53 segundos. Hace pocas horas, el propio canal de YouTube filtró accidentalmente una posible fecha de lanzamiento y el nombre que ya mencionamos.

Esta es la cronología de todos los Call of Duty:

1. Call of Duty (2003) por Infinity Ward

2. Call of Duty 2 (2005) por Infinity Ward

3. Call of Duty 3 (2006) por Treyarch

4. Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) por Infinity Ward

5. Call of Duty World at War (2008) por Treyarch

6. Call of Duty Modern Warfare 2 (2009) por Infinity Ward

7. Call of Duty Black Ops (2010) por Treyarch

8. Call of Duty Modern Warfare 3 (2011) por Infinity Ward

9. Call of Duty Black Ops 2 (2012) por Treyarch

10. Call of Duty Ghosts (2013) por Infinity Ward

11. Call of Duty Advanced Warfare (2014) por Sledgehammer

12. Call of Duty Black Ops 3 (2015) por Treyarch

13. Call of Duty Infinite Warfare (2016) por Infinity Ward

14. Call of Duty WWII (2017) por Sledgehammer

15. Call of Duty Black Ops 4 (2018) por Treyarch

16. Call of Duty ??? (2019) por Infinity Ward