¿Left 2 Dead para celulares? Conoce el nuevo videojuego de los creadores de PUBG mobile [VIDEO]

Los videojuegos con temática de mundos post apocalípticos invadidos por zombis han ido tomando relevancia desde hace unos años, lo cual se ve reflejado en la actualidad en títulos para consolas y PC. Sin embargo, este género estaría por llegar a los celulares de la mano gracias a Tencent, pues el estudio lanzó el tráiler de su nuevo juego que te hará recordar a Left 4 Dead.

Si bien hay cierto hermetismo acerca de los videojuegos que se lanzan en China, gracias a YouTube se ha logrado conocer el nuevo proyecto de Tencent llamado Code: Live, el cual se muestra a través de un emocionante tráiler lleno de explosiones y cuyo nombre clave es 代号:生机.

A pesar que la cinemática de Live: Code tiene escenarios similares a los que vimos en Days Gone, videojuego exclusivo de PS4. Lo cierto es que parte del gameplay que nos muestra el tráiler nos recuerda al título State of Decay, World War Z e incluso a Left 4 Dead.

A su vez, Live: Code también marca distancia de State of Decay y Days Gone, ya que el videojuego de mundo abierto desarrollado por Tencent contará con juego cooperativo, algo que el título de Xbox 360 y PS4 no tienen hasta el momento.

Just got round to watching the trailer for one of Tencent's upcoming games. Currently under a codename: 代号:生机.



It's basically an open world survival type game with zombies. Has online Co-Op gameplay. Kind of reminds me of Days Gone tbh. https://t.co/mXp4YFOO9w