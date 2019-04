Vendedor de hacks delata a pro de Fortnite por hacer trampas en campeonato oficial

Programas externos que puedan aumentar el performance de un usuario en los videojuegos han existido desde hace mucho y distintas casas desarrolladoras han realizado esfuerzos para que estos no puedan ser utilizados en sus títulos, tal como lo hizo Epic Games, al banear a un jugador profesional de Fortnite que tenía planeado utilizar el hack durante las clasificatorias al Fortnite Worlds Cup. Esto fue reportado por un vendedor de este tipo de software.

Team Kaliber, empresa que ingresó al mundo de los Esports con Call of Duty en el 2013, decidió crear una división para Fortnite, debido a la gran popularidad que alcanzó durante el 2018 y en este año buscaba la clasificación al importante torneo del battle royale.

Este equipo de Fortnite estaba conformado por Frankie, Yohan, Tantric y JonnyK, no sobresalió en la escena competitiva del battle royale, razón por la que JonnyK habría contactado a un vendedor de hacks que le permita un mejor desenvolvimiento dentro del campeonato.

La acusación hacia el jugador profesional fue publicada a través de un video realizado por The Fortnite Guy en YouTube, quien subió fotografías donde se muestran chats de Discord, llamadas a través de esta plataforma e incluso pagos por el hack de Fortnite.

Según el video del youtuber, JonnyK, quien se cambió el nickname por ‘Bigboy’, contactó por primera vez con este vendedor desde Discord con este mensaje: “Hola, soy un jugador profesional de Fortnite que está buscando obtener ventaja para la Fortnite World Cup de este fin de semana”.

El hack solicitado por JonnyK era el recordado ESP, conocido también como “Wallhack”, el cual fue muy utilizado en distintos juegos, como Counter Strike debido a que permitía conocer la ubicación de tus enemigos sin importar la distancia donde estén.

Según el jugador del battle royale, él solo quería utilizar el hack para tener una buena ubicación dentro de la isla de Fortnite, pues no tenía problemas con la precisión al momento de disparar.

Ante estas pruebas, Team Kaliber publicó un comunicado desde Twitter para anunciar que JonnyK había sido despedido del equipo de Fortnite y que lamentaba su accionar durante las clasificatorias al World Cup del battle royale.

We have released Johnathan Kosmala from our Fortnite team.



We are shocked to learn that he was cheating during the World Cup Qualifiers.



This violation is serious and we have ended our relationship with him. We apologize to our supporters for his lapse in judgement.