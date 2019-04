Half-Life 3: fanáticos son autorizados por Valve y lanzan espectacular gameplay del título

Desde el lanzamiento de HL2 en el 2004 en PC’s, Valve no se ha pronunciado acerca de una tercera entrega de es te título; sin embargo, inesperadamente apareció en YouTube un gameplay de Half-Life 3 que hace soñar a fanáticos con su lanzamiento.

A pesar de que el proyecto no fue realizado por Valve, el video de HL3 fue compartido por los usuarios, quienes sintieron mucho hype al ver las armas, alienígenas y locaciones que tendrá este nuevo videojuego.

El video fue compartido desde el canal de YouTube, Valve News Extra, donde se reveló que gameplay corresponde a un contenido sin editar de Half Life 3, cuyo nombre es Boreal Alyph y está siendo desarrollado por los fanáticos de la franquicia, Keep Away From Fire. Además, cuentan con la aprobación de Valve.

Este Half-Life 3 se llama Boreal Alyph porque hace referencia al barco que aparece en el segundo capítulo del videojuego, el cual fue escrito por el ex guionista de Valve, Marc Laidlaw, con el objetivo de darle fin a la franquicia y recuperar la visión que tuvo la casa desarrolladora en este videojuego.

Cabe resaltar que Half Life 3 es como los fanáticos denominan al tercer capítulo de Half Life 2, el cual no ha sido estrenado hasta el momento por Valve. Te dejamos con el gameplay del videojuego.