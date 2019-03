¡Age of Empires II: Definitive Edition inminente! catalogan al remaster del clásico “Age 2” en ESRB

El clásico de los juegos de estrategia regresaría más pronto de lo pensado, al menos eso es lo que da a entender el hecho de que la ESRB haya catalogado el juego remasterizado Age of Empires II: Definitive Edition según su web oficial.

La ESRB es el ente encargada de clasificación de los videojuegos por edades en los Estados Unidos, y se formó hace ya más de 25 años por la incursión de Mortal Kombat, y sus controversiales para entonces escenas gore, en el mercado.

Age of Empires II: Definitive Edition fue anunciado junto a un quizá mucho más esperado Age of Empires IV hace ya más de un año, en agosto de 2017, por la misma Microsoft. Por entonces también aparecía en el mercado la primera de estas remasterizaciones.

Age of Empires: Definitive Edition fue la primera de estas y no fue tan bien recibida por el público, los gráficos y animaciones supuestamente renovados no generaron comentarios necesariamente positivos. Además, problemas con la inteligencia artificial, delataron que no se superaron los esfuerzos de modders independientes (como los creadores de UPatch) con esta nueva remasterización.

Sin embargo, la llegada de Age of Empires II: Definitive Edition puede significar un giro distinto en la historia de lo que Microsoft tiene preparado y con lo aprendido con el primer título. Del juego, sin embargo, aún no se sabe mucho, más que la fecha de anuncio sea inminente. Esperemos que, para esta oportunidad, el esfuerzo sea mayor y hasta podamos ver al título ofrecido en plataformas más convencionales como Steam.

Por: Benjamín Marcelo.