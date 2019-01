Otro juego de Star Wars cancelado: BioWare sugirió secuela de KOTOR pero fue rechazado

A través de un tuit del destacado reportero e insider de la industria, Jason Schreier, se dio a conocer que BioWare intentó en numerosas ocasiones revivir su franquicia Star Wars Knights of the Old Republic. Sin embargo, EA podría no haber dado su visto bueno.

Knight of the Old Republic, también conocido como KOTOR, fue y es uno de los juegos más aclamados de toda la saga Star Wars. Surgido dentro de una gran camada de juegos de rol (RPG) durante los primeros años del presente milenio.

BioWare, creadores de KOTOR, Mass Effect, Dragon Age y Anthem, se convirtió en una filial de EA en 2007.

BioWare fue el desarrollador de dicho título original del 2003 que fue publicado por LucasArts muchos años antes de la adquisición de Disney y de la designación de EA como desarrollador de todos los videojuegos de la franquicia.

Años más adelante, la compañía que, hoy por hoy, está principalmente enfocada en Anthem; supo convertirse en una prominente desarrolladora con franquicias como Mass Effect, Dragon Age y Warhammer.

Sin embargo, y a lo largo de los 11 años, en los que Bioware ha estado como filial de Electronic Arts, parece que estuvieron siempre deseosos de darle un segundo capítulo a la primera aventura de KOTOR.

Star Wars Knights of the Old Republic (2003) no ha recibido una secuela a pesar de numerosos intentos por parte de BioWare para desarrollar una.

EA está siendo culpado últimamente de desperdiciar la licencia para desarrollar videojuegos de Star Wars.

En Twitter, el siempre enterado Jason Schreier respondió a un usuario afirmando que Bioware intentó hacer un nuevo KOTOR, más de una vez, pero no tuvieron suerte.

Tras lo comentando, y ante la tendencia cada vez más latente de señalar a Electronic Arts por sus fallos a la hora de manejar la licencia de Star Wars, el internet ha empezado a señalar a la compañía como la causa de que una secuela de KOTOR haya sido quizá rechazada.

Tras la cancelación del título de mundo abierto de la franquicia, una buena parte de la comunidad gamer a nivel mundial está pidiendo a Disney que revoque la licencia de Star Wars a EA, debido a su “catastrófica mala administración de la misma”.