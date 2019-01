Xbox: Gears of War 5 es confirmado por Microsoft y llegará este año

Una de las más prominentes y únicas sagas de Xbox volverá este 2019 y de forma confirmada por el mismo blog oficial de Xbox. Se trata de Gears of War, que volverá con Gears 5, tras 3 años de lanzado el último juego de la serie.

Gears of War es uno de las series más representativas de la marca Xbox, y se tratará del segundo título después de que Microsoft adquiera la franquicia. Gears of War 5 llegará junto a Crackdown 3 y Ori and The Will of the Wisps.

El estudio encargado es obviamente The Coalition, quienes han sido encargados desde el pasado título para desarrollar la nueva trilogía del juego que debutaría en la recordada Xbox 360 y se convertiría en uno de los íconos de aquella consola y de toda la oferta de juegos de Microsoft.

Gears of War fue originalmente desarrollado por Epic Games y diseñado por el conocido Cliff Bleszinski, alias Cliffy B, conocido y a veces polémico personaje quien años más tarde fundó su propia desarrolladora Boss Key Productions, pero que no pudo mantenerse a flote ya que su principal producto, Lawbreakers, no logró asegurar un cupo en el ya saturado mercado de shooters en primera persona.

Según lo publicado en el blog oficial de Xbox, el año 2019 será uno de muchos cambios para l marca.”Con juegos de Microsoft Studios como Crackdown 3, Ori and the Will of the Wisps, Gears 5, Gears Pop! y Minecraft: Dungeons, 2019 se está perfilando muy bien para Xbox, PC y los jugadores de dispositivos móviles”.

“No podemos esperar más para mostrarles en qué trabajamos todos los equipos de desarrollo de Microsoft Studios. Nos centramos en implementar nuevas tecnologías de Microsoft, en ofrecer contenido para nuevas plataformas y servicios como Xbox Game Pass y en crear juegos exclusivos que conviertan a los jugadores en fieles fanáticos de Xbox” cerró el anuncio la marca.

Gears of War 5 llegará para Xbox One y PC.