The Legend of Zelda Ocarina of Time en Unreal Engine 4 y a 4K es majestuoso [FOTOS Y VIDEO]

El creador CryZENX, quien desde hace unos años ha emprendido sus acciones para recrear el aclamado The Legend of Zelda: Ocarina of Time con el motor gráfico de Epic, Unreal Engine 4, acaba de publicar una nueva versión de dicho proyecto.

Se trata de la versión tres del trabajo que ya tiene más de tres años de divulgado al menos. El primer video que subió CryZENX en YouTube sobre el proyecto se remonta a julio del 2015.

Cabe indicar que el build todavía sigue siendo un demo, pero ya cuenta con importantes niveles y localidades del juego de Nintendo 64 como el Templo del tiempo, la Villa Kakariko y el bosque de Kokiri, e incluso una opción para saltarte esta última, ya que sirve de introducción.

Los jugadores pueden incluso jugar un modo historia que les permite recorrer estos tres nuevos niveles, ya que están interconectados entre sí. Entrar a las casas, luchar contra enemigos, manejar tu inventario, hablar con los conocidos NPC’s (non playable characters) como casi todo lo que se podía en el título original de 1998 ya es posible.

Al ser la última versión hasta ahora del proyecto de CryZENX, también es la más pulida. Se debe reconocer el hecho de que también se trata de una de los juegos hechos por fans con mejor acabado que se hayan visto en los últimos años.

El juego permite que se pueda experimentar una gran parte del juego original y el mismo CryZENX asegura que su objetivo es continuar la historia en 2019. Más enemigos, jefes y niveles del título de N64 llegarán.

CryZENX siempre abastece de links para descargar su trabajo de forma completamente gratuita y esta ocasión no fue la excepción.

Sin más préambulos, te dejamos el video original publicado por él mismo, en cuya descripción podrás encontrar los enlaces para descargarlo. También, más abajo, te dejamos el primer video del juego publicado en julio del 2015. Tan solo para que te hagas una idea de cuánto ha avanzado el proyecto desde entonces.

Y aquí, el primer video de CryZENX en YouTube sobre su proyecto con Ocarina of Time.