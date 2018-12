Blind Warrior Sven: El joven ciego que es todo un profesional de Street Fighter V [VIDEO]

Sven van de Wege, cuyo apodo en la escena competitiva de videojuegos es The Blind Warrior Sven (guerrero ciego Sven) es un profesional de esports, y precisamente de Street Fighter V. El joven holandés ya ha ganado varios torneos en Francia, Alemania y España.

Sven fue diagnosticado con un tumor ocular que le hizo perder la vista en 1992, cuando tenía apenas siete años. Desde entonces, tuvo que aprender a hacer las cosas de nuevo, como también otras como leer braille. El afirma que los videojuegos lo ayudaron cada vez que se sentía mal o desanimado.

“Pase de estar totalmente sano, de ir al colegio, tener amigos, hacer lo que me gustaba a quedarme ciego, estar enfermo, no poder ir a clase, ver que mis amigos se alejaban, que no querían jugar conmigo o no sabían cómo hablarme”.

“Aprender a jugar de nuevo fue importante para mi rehabilitación y recuperación. Me ayudó a centrarme en lo que me gustaba y disfrutaba hacer, en vez de pensar en cómo iba a sobrevivir, cómo ir a la escuela, cómo hacer amigos. Cada vez que me sentía mal o triste, los videojuegos me ayudaban”.

Sven desde muy pequeño memorizó los sonidos de los juegos de la saga de Capcom, ya que Street Fighter 2 de 1991 fue su juego favorito durante esas épocas.. Hoy en día ya compite en eventos oficiales y logra vencer a jugadores videntes con facilidad.

“Iba a visitar a un amigo que tenía Street Fighter en su Super Nintendo y cuando oí los efectos de sonido podía interpretar todo lo que pasaba dentro del juego. Así que empecé a jugarlo en casa. Al principio solo apretaba los botones aleatoriamente, pero con la práctica, empecé a mejorar”.

La técnica que desarrolló se basa en escuchar el sonido que hacía cada acción de su personaje. Con el tiempo, y tras practicar por años contra la computadora y sus amigos, Sven ha logrado desarrollar un sexto sentido para el videojuego, siendo posible que solo tenga que reaccionar a los estímulos sonoros.

The Blind Warrior Sven, como ya es conocido en la escena mundial, participó por primera vez en un torneo internacional en Madrid el año pasado. Precisamente en el Sonic Boom de Madrid.

“Cuando la gente veía que era ciego ellos no entendían bien qué es lo que yo hacía ahí, así que les sugerí retarme. Muchos lo hicieron, y les gané a todos. Se sorprendieron tanto que se me acercaban para pedirme fotos y hablar conmigo”.

Al observar esto, los organizadores le permitieron participar en el torneo donde Sven pudo vencer a su contrincante. Para colmo, y en una suerte del destino, estos acontecimientos se dieron en el día de los inocentes (1 de abril) por lo que no fueron pocos los que pensaron que se trataba de una broma.

Sven van de Wege participa activamente en la escena aconsejando a otros jugadores ciegos y participando con desarrolladores para hacer a los videojuegos más accesibles. Su consejo principal es la “perseverancia” para todos aquellos que se sientan limitados en sus sueños de convertirse en profesional.