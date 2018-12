Counter Strike Global Offensive es ahora gratuito y con Battle Royale incluido: mira cómo descargarlo [FOTOS Y VIDEO]

Nadie se esperaba algo parecido, especialmente a tan pocas horas de uno de los eventos más importantes en la industria The Game Awards 2018. Pero Valve ha resuelto ser protagonista de las portadas en todo el mundo al anunciar que su popular juego, CS:GO (Counter Strike Global Offensive) el popular sucesor del recordado Counter Strike 1.6, ahora será completamente gratuito. La decisión ha tomado efecto inmediato y desde ya puedes descargar el juego sin costo alguno desde la tienda oficial de Steam.

Sin embargo, esta no es la única sorpresa de Valve para con su popular videojuego. Ya que se confirma que este también contará con un modo Battle Royale, una jugada similar a la que han hecho otras franquicias como Call of Duty (con Blackout) y Battlefield (con Firestorm). Counter Strike Global Offensive, se suma con el nuevo modo Danger Zone y también será completamente gratuito. De esta manera, la popular franquicia se suma al camino iniciado por PUBG y Fortnite.

En el Twitter oficial del videojuego se hizo público el anuncio: "Y ahora CS:GO es free to play (gratuito) Más información acerca de las diferencias entre Prime y no Prime en el enlace".

And CS:GO is now free to play! More information about the differences between non-Prime and Prime can be found here: https://t.co/OkFBi6jP3c