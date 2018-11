Facebook: Muestran la evolución de Chun Li en todos sus videojuegos [VIDEO]

Mencionar Street Fighter implica traer a la mesa una saga de culto, un pedazo de la enorme industria que ha quedado grabada y seguirá grabada por generaciones, una idea que generó la explosión de todo un género y que fuera gran factor para el origen de los esports. Por eso no pudimos dejar de notar este singular video que recorre la evolución de Chun Li en tan preciada saga y en otras también.

Desde su primera aparición en el legendario Street Fighter II, Chun Li ha sabido posicionarse en la mente de un buen número de jugadores que, por generaciones, han reconocido la imagen de fortaleza y habilidad con las patadas que caracteriza tanto a esta ficcional luchadora de origen chino.

Desde sus reconocidas patadas rápidas, llamadas originalmente Hundred Rending Kicks (Hyakuretsu Kyaku), o su icónica técnica del helicóptero (Sankaku Tobi o Triangle Hop), esta simpática y singular joven china ya ocupa un lugar en nuestro inconsciente, como uno de los primeros personajes femeninos en juegos de lucha.

Chun Li tiene etimología mandarín, cuyo significado es ‘bella’ o ‘guapa’. No es sorpresa entonces que también sea una de las favoritas para las cosplayers más hábiles. Su apariencia, sin embargo, no ha sido ajena a los cambios a través de las generaciones.

Como mencionamos, Street Fighter 2 es ya todo un hito en la industria. Fue el juego que popularizó el género de pelea y gracias a ello, y a otros títulos como The King Of Fighters, fundó las bases para la escena competitiva de los videojuegos, que luego evolucionarían con los esports. En las ya tradicionales ediciones de EVO (Evolution Championship Series), Street Fighter siempre ha sido un título indiscutible en cualquiera de sus versiones.

Chun Li también fue protagonista en la tradicional pelea en el EVO 2004 entre Justin Wong y Daigo Umehara, dos de los mejores jugadores del mundo desde entonces. No queremos spoilear tan hermoso momento por si no lo viste, por eso no te diremos si Chun Li resultó ganadora. Puedes ver el video aquí.

En un video de Facebook publicado por Gamespot, se aprecia la evolución completa de Chun Li en distintas series como Street Fighter, Marvel vs Capcom y muchas más. Esta es la lista de juegos donde ha aparecido la popular luchadora china.

Serie de Street Fighter II

Serie de Street Fighter Alpha

Street Fighter The Movie The Game

Street Fighter EX

X-men vs Street Fighter

Marvel Super Heroes vs Street Fighter

Pocket Fighter

Serie de Street Fighter 3

Marvel vs Capcom

Capcom vs SNK

Marvel vs Capcom 2

Serie de SVC Chaos

Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars

Street Fighter 4

Super Street Fighter II Turbo HD Remix

Marvel vs Capcom 3

Street Fighter vs Tekken

Street Fighter 5

Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers

Marvel vs Capcom Infinite