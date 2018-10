Pokémon GO: El legendario Pokémon Deoxys aparece en el juego de realidad virtual [VIDEO]

Los entrenadores de todo el mundo están disfrutando del evento Ultrabonus de Pokémon GO, y aunque caminan en grandes hordas por las calles de Lima y se unen en numerosos grupos para ser partícipe de las incursiones y capturar al legendario pokémon psíquico Mewtwo. Niantic ha anunciado la llegada de otro nuevo pokémon.

El pokémon mítico Deoxys reemplazará a Mewtwo en las nuevas incursiones EX dentro de Pokémon GO, a pesar que Niantic anunció la llegada de este pokémon a través de un comunicado en su website oficial, pero una sorpresiva aparición ha generado revuelo en las redes sociales.

PUEDES VER Pokémon GO: guía para armar tu equipo de pokémon para atrapar a Deoxys

Entrenadores:

"Ha llegado la hora de un nuevo desafío con un poderoso Pokémon mítico descubierto originalmente en la región de Hoenn. Deoxys, el Pokémon ADN, llegará para los combates en incursiones EX. Este Pokémon mítico de tipo psíquico estará disponible para los desafíos en su forma normal a partir del próximo ciclo de invitaciones para incursiones EX.

¿Sois nuevos en las incursiones EX? Podréis recibir un pase de incursión EX cuando ganéis un combate en incursiones en un Gimnasio apto. Y, desde ya, podréis ver qué Gimnasios pueden albergar una incursión EX gracias a una práctica etiqueta cuando consultéis sus detalles. Los pases de incursión EX os indicarán la fecha y la hora para poder desafiar a Deoxys, así que marcad los calendarios y preparad a vuestro Pokémon para un combate épico.

Combatir contra Deoxys será un desafío complicado que requiere que los Entrenadores aprovechen todas las oportunidades y, tal vez, contar con la ayuda de un amigo. Desde ya, cuando recibáis un pase de incursión EX, podréis invitar a un amigo para que os acompañe. Tened en cuenta que las invitaciones solo se pueden enviar a una ultraamistad o una amistad sin igual, así que no os olvidéis de combatir con amigos, enviarles regalos e intercambiar Pokémon para aumentar los niveles de amistad.

¿Tenéis lo que hay que tener? Mucha suerte, Entrenadores. Os espera Deoxys en su forma normal".

En el comunicado se pueden leer las palabras expresadas por el equipo encargado del juego online, dándole la bienvenida a Deoxys; sin embargo, un video de Youtube muestra al usuario 8bit CR peleando con este mítico pokémon. Es importante mencionar que esta criatura aparecerá solo en su versión base.

Se especula que esta no sería la única aparición en el juego, pues si no has tenido la oportunidad de capturar un pokémon Shiny, en las próximas horas podrás hacerlo ya que llegarán las siguientes criaturas al juego de realidad aumentada. Pokémon GO está disponible para iOS y Android.