Pokémon GO ya tiene un primer baneado por este motivo [FOTOS]

El evento Ultrabonus de Pokémon GO ha sido una locura, entrenadores de todos los países se unen en grandes grupos para poder atrapar al pokémon psíquico legendario más poderoso de la primera generación, Mewtwo, pero hace unas horas sucedió algo increíble.

Brandon Tan es un jugador de Pokémon GO, que pertenece a un grupo misterioso llamado "Pokémon GO 40 club. El entrenador tiene más de 600 millones de experiencia, la cual fue registrada el 12 de agosto del 2018. Se sabe muy poco sobre este secreto grupo, pero sus miembros son los más rankeados jugadores de 'PoGO'.

A través de su cuenta en Twitter, Brandon Tan anunció mediante un screenshot que al momento de ingresar a su cuenta de Pokémon GO, esta le mostraba un anuncio que decía:

"Noticia de suspensión de cuenta: Su cuenta ha sido suspendida por violar los terminos de servicio del juego, esta suspensión durará aproximadamente 30 días. Otra transgresión en el futuro resultará en un ban permanente de la cuenta. Visite nuestro centro de ayuda para más información".

Just woke up after 14 hours of sleep, received this msg when I tried to log in 🙃 Thank you to everyone who msged me to show concern, but to be honest, I’m okay about it. Just that I’m worried I may look for another game to play during this period and not come back to Pogo 🤔 pic.twitter.com/6M3lm8ypYS — BrandonTan91 (@brandontan91) 29 de septiembre de 2018

El usuario no conocía las razones por las que Niantic habría decidido banearlo, pero días atrás, el 20 de septiembre exactamente, Tan habría ofrecido servicios de "farmeo" para capturar a Mewtwo durante el evento Ultrabonus con una serie de precios dependiendo de los IV's del pokémon.

Los precios están en expresados en el dólar singapurense. 1 dolar corresponde a 2.41 soles aproximadamente (mientras escribo estas líneas)

En otro Tweet, Tan se siente decepcionado, pues no podrá alcanzar su meta de a Mewtwo's con más de 2000 CP. debido a su suspensión. El entrenador planeaba hacer un promedio de 69 incursiones diarias, un total de 277 incursiones al mes.

Looks like I won’t be able to achieve my goal of 2,000+ Mewtwo raids and 6*100% Mewtwos due to my suspension as I planned to do an avg of 69 raids per day, 2,277 raids in a month. My account will only be back after 30 days, but will my passion and motivation for the game be back? pic.twitter.com/KcYU0Zd6Sg — BrandonTan91 (@brandontan91) 30 de septiembre de 2018

Hasta el momento Niantic no ha dado a conocer las razones concretas que llevaron a la creadora de Pokémon GO para banear a Tan, pero se especula que fue el servicio de farmeo que ofrecía el entrenador a cambio de dinero. Recuerda que podrás atrapar a Mewtwo en el evento Ultrabonus de Pokémon GO hasta el 23 de octubre.