Fortnite: guía para activar el crossplay entre PlayStation 4 y Xbox One [FOTOS]

Para Fortnite, el battle royale más popular de la actualidad, la última semana de septiembre ha sido espectacular, pues logró que Sony cambie de parecer y pueda habilitar el Crossplay en la PlayStation 4 con las demás videoconsolas y el tan esperado estreno de la temporada 6.

La temporada 6 de Fortnite empezó con todo, con nuevos, skins, bailes y desafíos. En este enlace encontrarás una guía para que puedas completarlos. Pero si tienes una PS4 y aun no sabes como ser parte de la fiesta de este famoso battle royale. Lee esta guía detenidamente para que puedas activar el crossplay y jugar de una vez el título de Epic Games.

1.- Para jugar desde tu PS4 con los demás usuarios que se conectan a través de otras videoconsolas, lo primero que debes hacer es vincular tu cuenta de PlayStation Plus con tu cuenta de Epic Games, donde deberás introducir tus datos. Una vez que logueas en la página web, en la parte superior derecha aparecerá tu nickname, al momento de darle click te saldrán varias opciones, entre ellas está "Vincular PSN" (PlayStation Network), tu compañero debe hacer el mismo procedimiento para Xbox One, luego de eso te aparecerá esta opción

Luego de darle click, te pedirá tu cuenta de PlayStation Plus, una vez que ingreses, ya tendrás tu cuenta de Fortnite vinculada, pero no desesperes, faltan pocos pasos para que puedas conectarte y jugar con los demás.

2.- Luego de vincular tu cuenta de Fortnite con la de PS Plus, deberás agregar a tu amigo o las personas con las que quieres jugar desde tu cuenta de Epic Games. Esto lo puedes hacer a través de la consola, pagina web de Epic o la aplicación Epic Launcher.

3.- Una vez que tengas a tus amigos agregados en tu perfil, ya puedes ver a tus camaradas conectados dentro del juego para enviarles la invitación y puedan ingresar a la isla en grupo. Para esto es importante que tu grupo sea abierto a amigos para que puedan unirse a tu "party". Luego de esto ya podrán buscar una partida juntos.

Como te diste cuenta no te vas a tardar ni 5 minutos en completar todos estos pasos y disfrutes de la nueva temporada de Fortnite con tus amigos que juegan desde una PC, celular Android o iOS, Nintendo Switch o Xbox One.

Sin embargo, hasta el momento no se activa el chat de voz o tal vez no funcione correctamente. Debido a este inconveniente los de PS4 no podrán ser invitados a una party de Xbox Live, ya que deben usar el chat de voz del mismo juego, pero te recomendamos que propongas usar Discord para comunicarte y puedan invitarte.