Sony: esta es la nueva edición especial de PlayStation 4 exclusiva para Kingdom Hearts III

Hace unas horas, Square Enix había sorprendido con un espectacular tráiler de Kingdom Hearts III a todos los asistentes y espectadores del mundo que estaban atentos a las novedades que mostraba el festival de videojuegos Tokyo Game Show 2018, que se realiza en Japón y tendrá sus puertas abiertas hasta el 23 de septiembre.

Kingdom Hearts III es la tercera entrega de la saga con el mismo nombre, donde Sora, Donald y Goofy viajan a través de distintos escenarios basados en las películas de Disney y Pixar como ToyStory, Piratas del Caribe, Frozen, Big Hero 6, y más, donde deberán enfrentarse a los temibles enemigos Sincorazón e Incorpóreos, quienes buscarán apoderarse de todos los mundos.

Ya es una costumbre para las empresas como Nintendo y Sony lanzar bundles cada vez que se estrenan grandes títulos, hace poco se anunciaron tres Nintendos Switch exclusivas para Pokémon Let's Go, Pikachu y Let's Go, Eevee, Super Smash Bros. Ultimate y por último para Fortnite. Sony hizo lo mismo con la PlayStation 4 en el lanzamiento de Marvel's Spiderman.

Kingdom Hearts III tendrá un bundle con la PlayStation 4 Slim Jet Balck de 500 gigabytes y 1 tera, decorada con los símbolos del Reino Disney, incorpóreos, sincorazón o nescientes, la caja tendrá una ilustración especial, pero aun no fue develada, incluirá un mando que no se sabe si será personalizado, headset monoaural (audífono) y los cables habituales de la consola; sin embargo, el detalle es que este pack no incluirá una copia del juego.

Este bundle de Kingdom Hearts III estará disponible desde el 25 de enero del 2019 solo para Japón, pero se espera que este pack del PS4 pueda llegar a occidente. El precio de la consola de 500 GB es de 33.980 yenes (302 dólares) y la de 1 terabyte costará 39.000 yenes (346 dólares)

Kingdom Hearts III estará disponible en Japón desde el 25 de enero del 2019 y para los demás países del mundo a partir del 29 de enero del mismo año en su versión física y digital para las consolas PlayStation 4 y Xbox One.