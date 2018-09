Jump Force: este personaje de Yu-Gi-Oh! se unirá a la batalla

Jump Force, desde su anuncio oficial hace unos meses, ha generado gran expectativa en los fanáticos de los juegos de lucha, esta vez Bandai Namco unirá a los personajes más famosos de la revista Shonen Jump, protagonistas y villanos, en un solo lugar para dar origen a grandes enfrentamientos donde podremos elegir entre Luffy, Zoro, Gokú, Vegeta, Ichigo, Freezer, Cooler, Kurohige (Barba Negra) y muchos más.

El nuevo juego de Bandai Namco llegará en el 2019 y aunque no se tiene una fecha exacta, no deja de sorprender a todos los fans con los personajes que van llegando al preciado título de pelea. El juego estará disponible para las consolas de PlayStation 4, Xbox One y PC.

El formato que muestra Jump Force es muy interesante, ya que se basa en un crossover de los personajes más icónicos de los animes peleando codo a codo en un mismo escenario. El cruce de universos de distintos personajes es algo natural en el mundo cinematográfico e incluso en los juegos. El más recordado es Marvel vs Capcom donde héroes como el Hombre Araña, Ryu y más se juntaban en un mismo juego para enfrentarse entre sí.

Todos alguna vez hemos escuchado de un anime, en donde el protagonista era la reencarnación de un faraón, quien era propietario de los artículos milenarios como el Rompecabezas del Milenio, el Ojo del Milenio, la Llave del Milenio y más. ¡Sí! Hablamos de mismísimo Yugi.

Hace unos instantes desde Twitter, la compañía japonesa anunció la llegada de Yugi, quién será parte de los luchadores del videojuego y podrá enfrentarse a otros personajes de animes. Por el momento no sabemos cómo será su estilo de batalla, pero es posible que utilice las cinco cartas prohibidas para convocar a Exodia el Prohibido y derrotar a sus enemigos que podrían ser Gokú, Cooler, Ichigo, y más.

Yugi from Yu-Gi-Oh! joins the fray in JUMP FORCE!

Will you be able to handle the power of the King Of Games?#unite2fight #jumpforce pic.twitter.com/7LRh9b3Xwp