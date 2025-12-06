Este video no muestra a Anuel AA declarando que tiene VIH: es un montaje digital con IA

LO FALSO:

"Y si es verdad que tengo VIH y se me está haciendo un poco complicado mantenerme activo pero les prometo que saldremos de esta enfermedad", declaración de Anuel AA.

LO VERDADERO:

Video de supuesta declaración fue manipulado con herramientas digitales audiovisuales y la voz fue hecha con inteligencia artificial, emulando la voz del cantante. Se trata de un deepfake.

Por las redes sociales, se ha viralizado un video que supuestamente muestra al reggaetonero Anuel AA declarando ante una cámara que tiene el Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH), y que es una lucha dura que lo mantuvo en silencio por mucho tiempo. Luego de la presunta confesión, una voz robotizada fundamenta, sin fuentes, que la información fue corroborada, con base en que los últimos videos del artista "se le ve más delgado". No obstante, se trata de una narrativa falsa, manipulada digitalmente y con ayuda de la IA.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de TikTok e Instagram. Foto: capturas de pantalla

Al momento de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la plataforma china de TikTok, qu ha logrado recopilar 4.100 millones de visualizaciones, 50.200 "me gusta", 983 comentarios y fue 15.400 veces compartido por otros usuarios en sus chats personales o reposteado en sus muros.

Video fue manipulado digitalmente y con voz hecha de IA

Para identificar la composición del viral, descargamos el video y lo sometimos a varias pruebas de detectores especializados. La primera fue de con el programa Hive Moderation, donde pusimos a prueba 25 segundos del metraje. El resultado arrojó que más del 99.8% del material fue generado con inteligencia artificial, con énfasis en el audio colocado, que no mantiene coherencia con la voz original del artista.

Resultado del análisis de video hecho por el programa Hive Moderation. Foto: captura de pantalla

Con esa base, realizamos varias capturas de pantalla a los cambios del rostro de Anuel AA en el metraje manipulado. Los sometimos al detector Sight Engine, que encontró varias alteraciones. El resultado arrojó que más del 99% de la composición fue manipulada digitalmente con distorsión facial, por lo que se trataría de un trabajo humano que ha buscado mermar en la dignidad del cantante de reggaetón.

Resultado del programa de detección Sight Engine. Foto: captura de pantalla

También buscamos posteos o videos publicados por las cuentas oficiales de Anuel AA sobre la supuesta declaración pública, pero no encontramos ninguna en afirmación del viral. En ese sentido, tampoco hallamos notas en medios de comunicación que certifiquen, con validez o con pruebas, el supuesto relato viral.

Conclusión

No hay evidencia fáctica de que el artista de reggaetón, Anuel AA, haya declarado haber contraído VIH al público, mucho menos justificar por ello su aspecto físico. Los resultados con distintos programas de detección señalan que hubo manipulación digital humana en el viral donde se ve al cantante, lo que se considera deep fake (rostro falso), además de una voz hecha por IA impuesta que emula la voz del afectado. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

