Es falso que José Domingo Pérez haya presentado proyecto ley para que acusados por corrupción no postulen el 2026

LO FALSO:

José Domingo Pérez presentó proyecto de ley para que acusados por corrupción no puedan postular en las próximas elecciones 2026.

LO VERDADERO:

No se encontró proyectos ley entregados por el fiscal Domingo Pérez, mucho menos una propuesta con el enunciado difundido.

El fiscal Domingo Pérez señaló a este verificador que él no tiene la facultad de proponer este tipo de propuestas al parlamento peruano.

El fiscal José Domingo Pérez es una de las figuras más emblemáticas de la política peruana por los casos de corrupción que investiga, como Cócteles, contra Keiko Fujimori; y Odebrecht, contra Alejandro Toledo, Susana Villarán y otros políticos, empresarios y exfuncionarios públicos. En este 2025, solicitó al ministerio de Justicia la inhabilitación de las actividades políticas del partido Fuerza Popular por 2 años y medio por presuntamente pertenecer a una organización criminal.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que Domingo Pérez habría presentado un proyecto ley al Congreso para que los acusados por corrupción o ligados no puedan postular en estas elecciones del 2026. No obstante, el fiscal no puede ejercer dicha función.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla

Fiscal Domingo Pérez no propuso que investigados por corrupción no puedan postular al Congreso

Para identificar si realmente existe tal proyecto ley, nos dirigimos a la página web del Congreso del Perú y consultamos los registros. Realizamos búsquedas con filtros con el nombre del fiscal Domingo Pérez respecto al tema, pero no encontramos ningún documento.

En comunicación con el Verificador de La República, el fiscal indicó que "como fiscal provincial, no tengo iniciativa para presentar proyectos de ley, solamente tiene la facultad el Fiscal de la Nación".

Conclusión

El fiscal Domingo Pérez declaró a este verificador que él no puede presentar proyectos ley desde su posición como servidor, y que tampoco envió ninguna propuesta. Este acto solo puede hacerlo el Fiscal de la Nación actual, quien es Tomás Gálvez, pero que aún es incierto debido a que el Poder Judicial solicitó la reposición de Delia Espinoza. En cualquier caso, el enunciado descrito en el bulo no existe en el registro de proyectos del Congreso. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

