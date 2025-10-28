El Congreso del Perú no recibió un proyecto ley para que congresistas trabajen sin cobrar pensión

LO FALSO:

Según la ley, los congresistas del Perú deberán contar con buenos calificativos, no tener ningún antecedente y no estar vinculado a ningún partido cuestionado.

LO VERDADERO:

El Congreso del Perú no ha recibido ninguna propuesta con las características del bulo.

La web de proyectos ley del Congreso no registra ningún documento que indique dicho enunciado.

El congreso peruano ha mostrado en los últimos años una creciente desaprobación en la ciudadanía por diferentes causas. En julio de 2025, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicó en La República que el periodo parlamentario del 2021-2026, llegó al 93% de desaprobación a nivel nacional, manteniendo la cifra desde mayo. Tiempo después, en setiembre, la encuestadora Ipsos indicó que los parlamentarios siguen reprobados por la población con un 89%.

En este contexto de incertidumbre política con la entrada de José Jerí a la Presidencia de la República y las múltiples marchas que critican al Poder Ejecutivo, se ha viralizado por redes sociales que supuestamente el Congreso del Perú recibió un proyecto ley que busca eliminar la pensión a los congresistas. Además, incluye que, para postular al parlamento, será necesario contar con estudios universitarios completos, no tener antecedentes y pertenecer a partidos no cuestionados. No obstante, se trata de una información falsa.

Hasta la publicación de esta verificación, hemos identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar más de 60.000 'me gusta', 10.800 comentarios y fue 4.000 veces compartido por diversos usuarios.

Congreso del Perú descartó recibo de falso proyecto ley

Varios de los posteos viralizados no indican el nombre del congresista que habría presentado el proyecto ley, tampoco la bancada o partido político. Con esta pista, realizamos una consulta pública a la página web de registro de proyectos ley del Congreso, con las palabras clave "pensión de congresistas" desde el 20 hasta el 27 de octubre, pero no encontramos indicio alguno.

En ese sentido, nos comunicamos con el Congreso de la República del Perú y nos confirmaron que no han recibido ningún proyecto ley con el enunciado o parecido al viralizado en redes.

"No hay registro de un PL que proponga eso. El post original es de un activista llamado 'El Turry' y lo ha rebotado otra página de noticias llamada 'La Crónica'", señala la institución parlamentaria peruana.

Sin embargo, agregaron que lo más cercano a la idea del bulo es el proyecto ley presentado por el congresista Segundo Montalvo Cubas, de la bancada de Perú Libre, el 24 de octubre. Esta propuesta busca que los funcionarios del Estado no ganen más que el presidente del Perú, es decir, menos de S/35.568, con el fin de ahorrar S/32 millones al año ante la crisis social y fiscal.

Conclusión

No existe un proyecto ley que busque que los congresistas no cobren pensión y que, además, para postular al cargo sea necesario tener estudios universitarios. El Congreso del Perú, en comunicación con este verificador, indicó que no se ha recibido dicha propuesta legislativa que se viralizó por las redes sociales. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

