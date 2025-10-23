LO FALSO:

El mural en homenaje a 'Trvko' fue borrado para reemplazarlo por uno con mensaje de apoyo a la PNP

LO VERDADERO:

Las imágenes originales ya circulaban en internet con anterioridad y corresponden a montajes elaborados a partir de fotografías de los murales de ‘Dragon Ball Z’ y de ‘Trvco’.

Miembros del colectivo Cans In The City y La República confirmaron que el mural no fue modificado por otro a favor de la PNP. Sin embargo, el 23 de octubre fue borrado, presuntamente, por personal municipal de La Victoria.

El mural en homenaje a 'Trvko', nombre artístico de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, manifestante asesinado durante las protestas del 15 de octubre de 2025 de la llamada 'Generación Z' en Lima, se encuentra en el distrito de La Victoria. La obra, pintada el sábado 18 de octubre de 2025, reemplazó al mural de Dragon Ball Z, realizado en marzo de 2024, y se encuentra ubicado cerca de la Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes y frente al Estadio Nacional del Perú.

Es importante mencionar que, el jueves 23 de octubre de 2025, el mural en homenaje a ‘Trvko’ fue borrado, hecho confirmado por el colectivo Cans In The City, responsable también de los murales de ‘Dragon Ball Z’ y de ‘Trvko’. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a presuntos trabajadores de la Municipalidad de La Victoria trasladando materiales de pintura y movilizando a las personas que participaron en el borrado del mural.

En ese contexto, circuló en Facebook la versión de que el mural en homenaje a ‘Trvko’ había sido reemplazado por uno de la Policía Nacional del Perú (PNP). La publicación se volvió viral en Facebook, dónde alcanzó más de 28.000 reacciones, más de 6.000 comentarios y 861 compartidos. Para sustentar su afirmación, el usuario compartió dos imágenes en las que se observa un supuesto mural con el mensaje: "Yo apoyo a mi Policía Nacional del Perú". Sin embargo, al realizar una búsqueda inversa de las imágenes en Google, se comprobó que eran falsas, pues se trataba de montajes digitales.

La imagen del mural con mensajes de apoyo a la PNP es un montaje digital

El equipo de Verificador de La República realizó una búsqueda inversa de una de las imágenes del supuesto mural con mensajes de apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) y comprobó que se trataba de un montaje. La fotografía original, que circula en internet desde 2024, corresponde al mural que mostraba a los personajes de ‘Dragon Ball Z’. En ambas imágenes se observan los mismos elementos: dos personas que caminan de la mano —una con camisa celeste y short, y la otra con gorro y vestimenta rosada—, además de un hombre con polo blanco.

De la misma manera se hizo una búsqueda inversa con la otra fotografía y se halló que la imagen circulaba por internet desde el 19 de octubre de 2025, mientras que la imagen falsa recién comenzó a circular desde el 22 de octubre del mismo año. En ambas imágenes se logra ver los mismos vehículos.

En comunicación con Verificador de La República, el colectivo artístico Cans In The City señaló que el mural de 'Trvko' no fue reemplazado por otro mural en apoyo de la PNP. Sin embargo, denunció que este había sido borrado por agentes municipales, que presuntamente serían de la Municipalidad de La Victoria.

La Unidad de Respuesta Periodística Inmediata (URPI) de La República acudió al lugar para verificar la información y constató que el mural, ubicado en la cuadra 9 de la avenida Paseo de la República, fue borrado la mañana del 23 de octubre de 2025.

Conclusión:

En resumen, el mural en homenaje a ‘Trvco’ no fue borrado para reemplazarlo con uno de apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP); en realidad, la imagen difundida es un montaje digital. Las dos fotografías originales ya circulaban en internet desde antes, y un representante del colectivo Cans in the City confirmó que el mural nunca fue modificado con mensajes a favor de la PNP. Sin embargo, el 23 de octubre fue borrado por presuntos trabajadores municipales de La Victoria.

