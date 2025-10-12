Esta imagen no muestra nominación del presidente de España, Pedro Sánchez, al Nobel de La Paz

LO FALSO:

Nuestro presidente, Pedro Sánchez, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. Es un ejemplo de derechos sociales en España.

LO VERDADERO:

La imagen no muestra la nominación oficial de Pedro Sánchez al Premio Nobel de la Paz 2025. Fue hecho con inteligencia artificial.

Durante el proceso de selección, el comité del Nobel de la Paz no puede y tampoco revela quienes son sus nominados.

Desde el inicio de la gestión de la segunda presidencia de Donald Trump, en Estados Unidos, varios colectivos han conservadores han apostado por nominarlo al premio Nobel de la Paz. Debido a esta corriente, también el presidente de España, Pedro Sánchez, fue integrado en este tipo de rumores.

En este contexto, se ha viralizado una fotografía que supuestamente muestra una publicación de la organización del Nobel de la Paz donde Pedro Sánchez posa para una presunta presentación de su nominación oficial. No obstante, se trata de una imagen manipulada artificialmente.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de X y Threads. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Threads, que ha logrado recopilar 15.900 visualizaciones, 1.800 'me gusta', 105 comentarios y fue republicado 90 veces en distintos muros de usuarios.

No se puede saber quiénes son nominados al Premio Nobel de la Paz

Para identificar el origen de la fotografía, la sometimos al programa de detección Hive Moderation. El resultado arrojó que más del 99.7% del material fue generado con inteligencia artificial, y que provendría de Grok (86%) o de Chat GPT (12%).

Resultados del programa Hive Moderation sobre la imagen de Pedro Sánchez. Foto: capturas de pantalla

El medio español, La Sexta, indicó que este rumor inició por una opinión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cuando comentó a la Televisión Canarias sobre la "competencia" por la supuesta nominación entre Donald Trump y Pedro Sánchez.

"Yo tengo claro quién se lo merecía. Tenemos un presidente que, desde el primer momento, dijo que lo que estaba ocurriendo en Gaza era inaceptable. Él (Pedro Sánchez) está haciendo todo lo que puede para preservar y mantener esa paz", opinó Torres.

Una búsqueda inversa de imágenes también nos llevaron a links del 2024, donde también se aprecia la misma fotografía y supuesta nominación al nobel de la paz, solo que fueron publicadas en el Día de los Inocentes. Cabe aclarar que, al igual que otros premios nobel, no se puede saber con exactitud quienes son los candidatos de cada año correspondiente elegidos por el jurado académico.

Conclusión

Pedro Sánchez no fue nominado al Nobel de la Paz, se trata de una sátira que circula desde el 2024 sobre ciertos comentarios que realizan algunos funcionarios españoles sobre el actual presidente de España. Un examen hecho con el programa Hive Moderation revela que la imagen fue hecha con inteligencia artificial y que el falso sello no certifica el anuncio del Premio Nobel de la Paz. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.