Japón no advirtió que tomará medidas contra Israel si "bloquea" solución de dos estados

LO FALSO:

Japón advierte que tomará medidas contra Israel si bloquea la solución de dos estados.

LO REAL:

Japón condenó los actos bélicos de Israel a la Franja de Gaza, pero es impedido de tomar medidas o reconocimientos por su diplomacia con Estados Unidos.

A pesar de ello, Japón votó a favor de la creación de un país con los estados de Palestina e Israel.

Hasta el 18 de septiembre, en la Franja de Gaza han muerto 65.000 palestinos por los bombardeos y ataques injustificados del ejército de Israel tras la última ofensiva comandada por Netanyahu, actualmente con orden de captura en el mundo. El 10 del mismo mes, el gobierno sionista anunció que atacaron las viviendas de los altos mandos de Hamás ubicados en Qatar, país del que Estados Unidos es aliado y que, además, mantiene cuarteles generales clave en la región árabe. Sin embargo, los resultados fueron nulos.

En este contexto de genocidio contra la minoría palestina, se ha viralizado por redes sociales que Japón, ante los últimos desastres de Israel sobre población civil, advirtió que tomará medidas contra el gobierno de Jerusalén si no toman en cuenta la solución de un estado doble. No obstante, la información es falsa.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Threads y X. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social Threads, que ha logrado recopilar 93.555 visualizaciones, 3.200 'me gusta', 1.000 comentarios y fue republicado 203 veces por distintos usuarios.

Japón condenó actos, pero no tomará medidas y tampoco reconoce el Estado de Palestina

A pesar de los esfuerzos de la Unión Europea y otros países del mundo por aislar y limitar el avance del ejército de Israel en Gaza, el caso de Japón es delicado. En su último comunicado del 18 de septiembre tras la última ofensiva del Departamento de Defensa de Israel, el ministro de Asuntos Exteriores del país nipón, Iwaya Takeshi, condenó enérgicamente las hostilidades que causaron miles de muertes y exhortó al gobierno israelí que deponga las armas inmediatamente. No se anunció o advirtió medidas contra el estado sionista.

En realidad, también es difícil para Japón tomar acciones contra Israel por sus alianzas con Estados Unidos, según una investigación del medio nipón Asahi. Con base a la información republicada por Reuters, el gobierno de Donald Trump habría instado a Japón a no reconocer el Estado de Palestina por diversos canales diplomáticos debido a la posición de apoyo a las estrategias de Netanyahu; pero, por otro lado, países europeos vienen presionando al gobierno japonés para hacer lo contrario.

Esta situación ha hecho que Japón siga en una "evaluación integral, incluyendo el momento y las modalidades apropiadas sobre la cuestión del reconcomiendo del Estado palestino", indicó el canciller Iwaya, en una rueda de prensa del 16 de septiembre.

Sin embargo, Japón mantiene votos a favor de la solución al conflicto en la ONU. El 12 de septiembre, en la cumbre por la paz, se debatió sobre la declaración que establece "pasos tangibles, con plazos definidos e irreversibles" de una solución de dos estados entre Israel y Palestina. De los 142 países que asistieron, el gobierno nipón votó a favor de esta moción.

Conclusión

Japón no ha declarado que tomará medidas contra Israel si el estado sionista descarta la solución de un país con dos estados. Sin embargo, sí lo ha condenado por su última ofensiva contra la Franja de Gaza del 18 de septiembre, que ha aumentado la cifra de asesinatos a 65.000 por manos de militares israelíes. Pese a ello, Japón no ha reconocido al Estado de Palestina por motivos diplomáticos con Estados Unidos; aunque lo sigue evaluando por presión de la Unión Europea, pues, pese a este sesgo por parte del gobierno de Trump, Japón ha votado a favor de mociones para ayudar a los palestinos. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

