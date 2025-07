Este video no muestra a mineros artesanales pidiendo un tren a Rafael López Aliaga para Cerro de Pasco

El tren de la posverdad. El 12 de julio de 2025, Rafael López Aliaga anunció con bombos y platillos la llegada de los trenes de la empresa Caltrain al Perú, que fueron vendidos (no donados) a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) —como publicó La República en un reciente informe—, con una inversión de US$ 20 millones. Solo el traslado de este equipo, que iba a ser destruido tras sus 40 años de uso en California y dados de baja por ser altamente contaminantes, costó alrededor de US$ 13 millones.

En esta línea de acontecimientos, también en Lima, los mineros artesanales e informales realizaron protestas frente al Congreso por la ampliación de la inscripción en el Reinfo, una ley que ha sido cuestionada por los presuntos encubrimientos a organizaciones criminales que estarían traficando oro fuera del país, devastando la biodiversidad de la Amazonía, violando los derechos de las mujeres y asesinando ciudadanos de organizaciones opositoras, incluidas comunidades indígenas en la selva.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Con tal contexto, se ha viralizado por redes sociales un video que supuestamente muestra a unos mineros artesanales de Cerro de Pasco que piden un tren para dicha ciudad al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tras la llegada de los trenes de Caltrain. No obstante, se trata de un montaje.

Video de mineros en Cerro de Pasco fue hecho con IA

Para validar la autenticidad del video, lo descargamos de las redes y lo sometimos a un análisis con el programa de detección de rostros, Deep Ware. El resultado arrojó que más del 92% del metraje fue compuesto con inteligencia artificial, resaltando los cambios bruscos en los gestos de las personas falsas. Según el informe automático, los escaners Seferbekov, Ensemble y de la propia plataforma, encontraron irregularidades.

Resultado del programa Deep Ware. Foto: captura de pantalla

Si observamos con detenimiento el video del bulo, hallaremos que en la parte inferior baja de la derecha de la composición se leerá una marca de agua que dice "Veo". Este símbolo se refiere al programa de creación de videos e imágenes artificiales llamada Google Veo 3, hecho por Google Deepmind. Es decir, este montaje fue creado a partir de un guion propuesto por alguien y enviado a esta plataforma, aplicación de uso también conocida como "promp".

Sin embargo, de manera manual también podemos detectar la falsedad del video. Por ejemplo, si observamos el rostro de la persona protagonista, este pierde el movimiento de sus rasgos mientras avanza hacia la cámara, al igual que las otras personas que lo rodean. También al levantar las manos, las siluetas están borrosas y distorsionadas (las manos es una de las articulaciones que aún le cuesta a la IA interpretar), al igual que la voz, que es robótica y con falta de naturalidad.

Fallos generados por IA detectados en el bulo. Foto: composición LR

El equipo de verificación de Ojo Público, mediante la red AmaLlulla, también desmintió este psicosocial. Ellos evaluaron el video a través del programa WasitAI, que detectó que el 100% de la composición, es ficticia.

Este bulo aparece en medio de una coyuntura saturada por las campañas para las elecciones presidenciales del 2026. En este caso, el efecto mediático enfocado en López Aliaga, ha sido objeto de controversia y también denuncias. Según el Jurado Electoral Especial (JEE), el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, junto a su líder del partido Renovación Popular y burgomaestre de Lima, habrían vulnerado el principio de neutralidad al realizar presuntos actos proselitistas valiéndose del recurso político de posición como mandatarios en el municipio de la capital.

Conclusión

El video no muestra mineros artesanales felicitando a López Aliaga y pidiendo un tren para Cerro de Pasco. Tras una evaluación con el programa Deep Ware, se identificó la falsedad del metraje. Además, el bulo lleva la marca de agua del programa creador de videos e imágenes con IA, Google Veo 3. Este tipo de mensajes tendenciosos a favor del líder de Renovación Popular y alcalde de Lima, aparecen en una coyuntura mediática que cuenta con serios cuestionamientos, como negociación incompatible y uso de cargos públicos con fines proselitistas. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.