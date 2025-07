José Miguel Castro, confesor del caso Villarán, no fue encontrado con una chalina verde y la lengua cortada

Conspiraciones. El 30 de junio de 2025, José Miguel Castro, el aspirante a colaborador eficaz en el caso Odebrecht y exgerente de la Municipalidad de Lima, fue encontrado muerto en su casa por razones que, según el informe preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), se trataría de un suicidio.

Tras este trágico suceso, varias figuras públicas alineados a la política peruana, comentaron por sus redes sociales y algunos medios de comunicación teorías conspirativas alrededor de la muerte del exgerente y eje clave del caso Villarán. Entre ellos se encuentra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, líder y posible candidato presidencial por el partido Renovación Popular.

Publicaciones desinformativas realizadas por las cuentas oficiales del alcalde Rafael López Aliaga. Foto: capturas de pantalla

Por sus cuentas oficiales en TikTok, Facebook e Instagram, publicó un video lamentando el suceso y reafirmando que José Castro era una figura esencial para resolver uno de los casos emblemáticos de corrupción en el Perú contemporáneo. Sin embargo, también afirmó que el cuerpo del exfuncionario, fue hallado con una chalina verde alrededor de su cuello con cortes en la lengua, como una "amenaza a toda esta gente" ligada a la investigación. Sin embargo, esta declaración es falsa.

Hasta la publicación de esta verificación, el reel más viralizado por el burgomaestre de Lima se identificó en la red social de TikTok, que ha logrado recopilar alrededor de 340.900 visualizaciones, 31.200 'me gusta', 1.575 veces guardado por distintos usuarios y 1.200 comentarios.

PNP no reportó ni una chalina verde ni extremidades cortadas

Las pesquisas policiales no describen estos rasgos de violencia descritos por López Aliaga. Con base en el documento preliminar al que La República tuvo acceso, el comandante PNP Mario Bonilla Bello, detalló que su equipo encontró a José Miguel Castro tendido sobre su baño boca arriba, vestido con un polo rojo, una casaca negra, pantalón plomo con impregnaciones de sangre y una toalla verde a la altura del cuello, no sobre esta zona. No se indican cortes en la lengua u otras partes del cuerpo.

Sobre el estado de las extremidades de quien fue en vida José Miguel Castro, la policía señala que su brazo izquierdo estaba extendido, mientras que el derecho se encontraba doblado hasta la altura de sus caderas.

Reporte policial sobre muerte de José Miguel Castro. Foto: PNP.

En la escena, se encontró un cuchillo de cocina de color plata, con manchas de sangre, a la altura de un balde rojo, también se halló un cuchillo de pan, con mango de color negro, que igualmente estaban manchados de sangre. Nuevamente, no se revela indicios de violencia en la lengua o una chalina verde utilizada como método de intimidación.

Junto a la fiscal Milagros Tello Pérez, se cercó la zona del ingreso del baño, debido a que la chapa de la puerta mostraba signos de haber sido manipulada. Con ello, se esperan las investigaciones correspondientes para entender lo sucedido.

Hasta la publicación de esta nota, la Municipalidad Metropolitana de Lima no respondió a nuestras consultas.

¿Por qué fue importante José Miguel Castro?

Cuando Susana Villarán era alcaldesa de Lima en el periodo 2011 -2014, su gerente municipal y mano derecha de sus operaciones era José Miguel Castro, quien también está vinculado con los casos de los aportes ilícitos en la campaña por el "No", de la cual se enfrentó contra Lourdes Flores por la revocatoria.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, dichos recursos económicos fueron financiados por las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, quienes también habrían hecho lo mismo con la campaña presidencial de Keiko Fujimori para la candidatura del 2011 y 2016, ambas perdidas.

José Domingo Pérez lamentó muerte de José Miguel Castro. Foto: composición LR

Las investigaciones sobre el manejo de estos fondos en el caso de Villarán, señalan que Castro habría ocupado el lugar del segundo al mando en la supuesta red de organización criminal. Según fuentes del Ministerio Público, el exgerente entregó documentos que confirman los pagos y las personas vinculadas; además, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, confesó que Castro era conocido como Budían en las operaciones.

Hace casi dos semanas, "Budián" se acercó al Equipo Especial que se encarga del caso en la Fiscalía. Según el fiscal Domingo Pérez, él no mencionó estar en peligro, tampoco pidió protección, pero sí mostraba preocupación y ansiedad. "Él había aceptado su responsabilidad en los hechos", declaró a la prensa. Este hecho ocurre previamente al inicio del juicio oral contra la exalcaldesa Villarán, programado para el 23 de septiembre.

Conclusión

Las pericias policiales no encontraron ni una chalina verde en la escena del crimen como referencia a Susana Villarán, mucho menos detallaron que su lengua mostraba cortes. Las afirmaciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sobre la muerte de esta figura importante del caso de Odebrecht a través de sus cuentas oficiales, solo generan confusión y un daño grave al tratamiento de la información en un caso delicado. A la vez, causa desconfianza en la ciudadanía, dado que dicho mensaje psicosocial proviene de una autoridad pública. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

