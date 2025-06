Estas fotos no corresponden al menor que disparó contra el precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay, precandidato por el partido opositor Centro Democrático con miras a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia y nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982), sufrió un atentado el sábado 7 de junio mientras encabezaba un mitin en un parque de la localidad de Fontibón, al oeste de Bogotá. Según el último reporte médico dado a conocer al cierre de la presente nota, el actual senador de 39 años “continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados”, si bien superó previamente dos intervenciones quirúrgicas, una en la cabeza y otra en la pierna izquierda. Su atacante, un menor de 15 años, fue capturado rápidamente y será imputado por los delitos de tentativa de homicidio y posesión ilegal de armas.

En este contexto, se hicieron virales en Facebook y X unas publicaciones que muestran dos imágenes con el rostro del presunto detenido por el intento de asesinato contra Uribe. Se puede evidenciar que ambas fueron tomadas en diferentes momentos, debido a que la cabellera del joven no es la misma. No obstante, las fotografías no son actuales y tampoco guardan relación con una persona de nacionalidad colombiana.p

Estas fotos corresponden al youtuber español AuronPlay y fueron utilizadas para vincularlo falsamente con incidentes pasados

Realizamos una búsqueda inversa en Google para averiguar el origen de las imágenes virales. Con relación a la escena del lado izquierdo, encontramos que su registro más antiguo data del 18 de enero de 2019 y figura como archivo de apoyo en una nota publicada 6 meses después por el verificador Ecuador Chequea. Según el texto, el personaje que aparece en la foto es el youtuber español AuronPlay (cuyo verdadero nombre es Raúl Álvarez Genes) y fue falsamente vinculado con una fuga de criminales en una cárcel de Latacunga.

Registro más antiguo de una de las fotos virales. Foto: captura de X / Ecuador Chequea

En tanto, sobre la escena viral del costado derecho, aparece en un posteo que hizo AuronPlay el 17 de enero de 2019, en donde expresó su molestia por ser señalado como uno de los responsables del atentado con coche bomba perpetrado ese día contra una escuela policial en Bogotá. Al respecto, el verificador Colombia Check desmintió su participación en el hecho y, de acuerdo con un artículo de BBC, el grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN) reivindicó la autoría del ataque.

Publicación de AuronPlay con otra de las imágenes virales. Foto: captura de X

En esa misma línea, el verificador español Maldita, a través de una nota divulgada el 28 de agosto de 2019, desmintió que AuronPlay "iniciara" el incendio en la selva del Amazonas, que arreció varias zonas de Brasil y Bolivia en aquel momento. Para ello, expuso la versión del youtuber en un video publicado en su cuenta de YouTube y resaltó el pedido que hizo para sus seguidores de calificar como "una broma" a cualquier publicación que use su rostro sin ningún sustento válido.

Asimismo, el rostro de AuronPlay fue utilizado para asociarlo con un presunto terrorista islámico que participó en el incendio de la catedral francesa de Notre Dame, al igual que con un supuesto manifestante fallecido durante las protestas de octubre de 2019 en Chile. En La República elaboramos una nota sobre esta tendencia en contra del youtuber en las redes sociales.

Conclusión

Las imágenes difundidas no son del autor que atentó contra la vida del precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá. Mediante una búsqueda en la web, se comprobó que la identidad del personaje es un youtuber español que, desde hace varios años, es víctima de virales falsos en las redes sociales. Por lo tanto, calificamos los posteos como falsos.

