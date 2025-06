Este video no muestra aviones rusos destruidos por Ucrania tras ataque por sabotaje: objetivos eran bombarderos

Este 2 de junio de 2025, el ejército de Ucrania comunicó la destrucción de 40 aviones rusos y otros establecimientos militares estratégicos dentro del territorio del Kremlin tras una exitosa operación de sabotaje llamada "Telaraña". Según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se utilizó alrededor de 117 drones para atacar los aeródromos que albergaban varias aeronaves de combate. El ataque se da en el marco de las negociaciones de paz entre ambos países con mediación de Turquía.

En este contexto, se ha viralizado un video que supuestamente muestra los aviones rusos destruidos por los drones ucranianos en los aeródromos. Sin embargo, se trata de un montaje.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales. Foto: capturas de pantalla.

"Ucrania destruyó ayer aviones rusos. Se dice que el 34% de los portamisiles de crucero estratégicos en los aeródromos más importantes de la Federación de Rusia han sido destruidos", se lee en uno de los bulos compartidos por las redes sociales.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha encontrado que el posteo más viralizado se encuentra en la red social de X, que ha recopilado 2.000.000 visualizaciones, 12.000 'me gusta', 2.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 953 comentarios.

Objetivos eran bombarderos y video es un montaje

Según indica los medios internacionales sobre el ataque ucraniano, los objetivos principales fueron los aviones A-50, Tu-95 y Tu-22M. Con esta pista, realizamos una búsqueda con palabras clave y hallamos que los vehículos de combate aéreos nombrados corresponden a bombarderos de misiles tipo crucero y exploradores con redes antidetección para coordinar ataques y ubicar sistemas de defensa.

Estos aviones no se asemejan a las figuras vistas en el bulo, que tienen más parentesco a los cazas F-16 estadounidenses, vehículos achatados y hechos para combates intensivos en aire y estratégicos en tierra. Los señalados en los reportes oficiales mantienen una construcción más ovoide y espaciosa, con capacidad de carga para varios misiles y aerotransporte. Es de especial consideración el A-50, pues cuenta con un radar enorme sobre su estructura que sirve como antena para la detección de amenazas.

Aviones de combate rusos objetivos del ejército de Ucrania. Foto: capturas de pantalla/composición LR

También hallamos que este tipo de videos que muestran falsos aviones destruidos son hechos con inteligencia artificial. Una cuenta de origen árabe publica este tipo de materiales ficcionales donde aclara que son hechos con este tipo de herramienta. En sus videos, podemos observar las mismas alteraciones cromáticas del bulo, al igual que características no coherentes a la realidad, como motores de propulsión distorsionados o mal colocados, como también símbolos que no son parte del ejército ruso actual, incluso en ciertos fragmentos se ven aviones unidos por dos cabinas o una persona que se duplica mientras camina.

Sobre el ataque, la Fuerza Aérea de Ucrania destruyó 41 aviones de combate, generando una pérdida al ejército ruso de US$ 7.000 millones aproximadamente. Este sabotaje no tripulado le costó a Kiev alrededor de US$ 117.000 utilizando drones computarizados por inteligencia artificial, según el periodista de investigación Enrique Fonseca.

Conclusión

El video del bulo fue hecho con inteligencia artificial y no se asemeja a los aviones de combate destruidos por la inteligencia del ejército de Ucrania. Este metraje desinformativo muestra incoherencias con la realidad, como duplicaciones sin explicación y falsos símbolos del ejército ruso. También encontramos usuarios que replican este tipo de videos falsos con la inteligencia artificial. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

