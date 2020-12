Desde abril de 2020, la ivermectina es protagonista de distintas informaciones falsas que prometen su efectividad contra la COVID-19. En esta nota, reunimos algunos artículos de Verificador de La República que desmintieron los bulos que más se viralizaron en redes sociales.

❌Es falso que el uso preventivo de la ivermectina fue demostrado por “egipcios y argentinos”.

Mediante un vídeo en Facebook, un supuesto científico peruano asegura que la ivermectina se usa de manera preventiva en casos de la COVID-19 porque, supuestamente, fue probada por investigaciones de Argentina y Egipto.

Sin embargo, esto es falso, ya que los estudios de los mencionados países no comprueban científicamente el uso preventivo del fármaco. La utilización del medicamento para casos de la COVID-19 continúa en proceso de investigación.

El estudio argentino no demostró el uso preventivo, sino que probó que tres veces la dosis habitual del fármaco reduce la replicación viral. Pero, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) explicó que eran resultados preliminares —sin publicación, ni revisión de pares—, los cuales no tenían correlación con una mejoría clínica. Además, señaló que se necesitaban más estudios con mayor número de individuos.

En tanto, la investigación egipcia, según el Colegio Médico del Perú, es uno de los estudios preliminares que indica la posibilidad del empleo preventivo del fármaco, pero falta validar científicamente.

Hasta la fecha, se tiene conocimiento del estudio de Australia —”The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro”—, que probó que la concentración utilizada de ivermectina inhibe la replicación del SARS-CoV-2 en 48 horas en cultivo celular. Sin embargo, este experimento se hizo solo en laboratorio, por lo que su efecto en humanos con COVID-19 no está demostrado que funcione.

✅Conclusión: La ivermectina es un antiparasitario cuyo uso para prevenir o curar el nuevo coronavirus aún no ha sido probado.



En diciembre, el médico veterinario Manolo Fernández, gerente general del laboratorio Farvet, aseguró, en una entrevista, que “no es posible estar en peligro (frente al nuevo coronavirus) siempre y cuando se use la ivermectina como medio preventivo”. Además, recomendó consumir este medicamento antes de “ir a reunión donde va a haber mucha gente”.

Sin embargo, esta información es falsa. La ivermectina es un fármaco antiparasitario cuyo uso para prevenir o curar la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 aún no ha sido probado científicamente.

También, la automedicación con este fármaco puede ser perjudicial para la salud. Expertos coincidieron que su consumo frecuente puede ocasionar daño en el Sistema Nervioso Central, así como otros efectos secundarios. Por ello, indicaron que su ingesta debe ser con prescripción médica.

No es la primera vez que Manolo Fernández es autor de bulos en redes sociales. En junio anunció, a través de un medio de comunicación, que la ivermectina podía usarse de forma “preventiva” ante el nuevo coronavirus. Pero, en un artículo, desmentimos esta aseveración.

También, en una entrevista con el programa Rey con Barba, emitido por Willax Televisión, el médico veterinario dijo varias afirmaciones falsas, entre ellas que el medicamento se puede usar de manera preventiva. Sobre esto, Verificador realizó una investigación y calificó la información como falsa.

En redes sociales se viralizó una imagen que muestra una ‘comparación’ entre las vacunas y la ivermectina. Este material fue compartido por Rafael Rey, conductor del mencionado programa.

Este medio determinó que es falso el contenido del gráfico. El cuadro comparó dos productos médicos diferentes. “No se puede comparar ninguna de esas cosas. Hablamos de fármacos y vacunas que son distintos en varios aspectos”, sostuvo a este medio Leslie Marcial Soto, médico infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Por su parte, Augusto Tarazona, médico infectólogo y presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), precisó que las vacunas han pasado por fases de investigación exhaustivas y han llegado a la tercera fase en la que se comprueba la eficacia y seguridad, aspectos que no han sido estudiados de igual manera con la ivermectina en la COVID-19.

Los profesionales de la salud coinciden en que la información presentada no muestra ninguna fuente científica que lo respalde. Además, el CMP advirtió lo siguiente en sus redes sociales: “El Colegio Médico del Perú alerta a la comunidad sobre la falsedad de este tipo de comparaciones e información carente de evidencia científica”.

En junio, un ciudadano de acento mexicano, mediante un video, indicaba que Australia se había librado de la COVID-19 gracias a la ivermectina. Pero esto no es cierto.

El viral en realidad se refería al estudio de Australia ”The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro”, que validó que el medicamento reduce la carga viral del SARS-CoV-2 en 48 horas en cultivo celular. Pero, el experimento se hizo en laboratorio, mas no en humanos.

Además, el Gobierno australiano no había avalado el uso de ningún medicamento en particular. “Actualmente no hay tratamiento para COVID-19. (...) En este momento, la Administración de Productos Terapéuticos no ha aprobado ningún medicamento para tratar COVID-19 en Australia”, indicaba la página web oficial del Departamento de Salud australiano.

Otro bulo anuncia que el nuevo coronavirus fue creado con el fin de “reducir a la población mundial”, relacionando el supuesto caso con la suspensión de la entrega gratuita de ivermectina en la región de Ica. “Fiscalía y Defensoría paralizan la entrega gratuita de medicinas. Orden del Fondo Monetario Internacional (FMI): reducir la población. Christine Lagarde del FMI dijo: ‘Los ancianos viven demasiado, hay que hacer algo y ya’”, señala el post viralizado en julio.

Sin embargo, esta información no es verdad. Es cierto que la Fiscalía y la Defensoría paralizaron la entrega gratuita del medicamento, pero es falso que lo hicieran porque “está prohibido curar la COVID-19″ y quieren “reducir la población”. En realidad, la distribución de la ivermectina producida por la Municipalidad de Santiago se detuvo debido a que la farmacia que lo elaboró no contaba con autorización sanitaria de funcionamiento ni de producción de fármacos.

Además, en una verificación anterior, explicamos que el bulo sobre las intenciones del FMI para “reducir la población” surgieron por una mala interpretación del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR) publicado en el 2012.

El documento trata sobre el impacto financiero que trae consigo el aumento de la esperanza de vida como mayor cantidad de años que se pagarán las pensiones de los jubilados. Por ello, el FMI proporciona medidas para que la economía no se vea afectada, una de ellas propone aumentar la edad de jubilación y de contribución a los planes de pensiones.

Asimismo, Verificador demostró que no existen evidencias de que la exdirectora del FMI, Christine Lagarde, declaró que “los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía”.

Una publicación difunde una recomendación, atribuida a un médico veterinario, que sugiere a las autoridades de Bolivia alcanzar la inmunidad colectiva recetando el consumo masivo de ivermectina. “Una dosificación masiva con ivermectina vía oral a toda la población a partir del primer día de suspensión de la cuarentena”, propone el post publicado en agosto. Pero esto es falso.

La eficacia de la ivermectina como prevención de contagio del coronavirus no estaba demostrada, por lo tanto, no se puede asegurar una futura “inmunidad”. Además, las dosis recomendadas no respaldan una acción inhibidora del virus ya que, de acuerdo a investigaciones, en cantidades pequeñas no cumple dicha función y en dosis muy grandes sería perjudicial para la salud.

En octubre, una publicación señalaba que la ivermectina “derrotó” a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus en Ica y en Loreto. Sin embargo, esta información es engañosa.

De acuerdo a los datos de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto (1) y de Ica (2), sí es cierto que la cantidad de fallecidos y de pacientes con la COVID-19 han disminuido en los últimos dos meses. Sin embargo, no ha sido probado que sea debido al uso de ivermectina en el caso de Loreto, mientras que en Ica se debería principalmente a la estrategia de atención en centros de nivel primario (postas médicas).

Además, el estudio citado por el post donde supuestamente se “confirma” que el antiparasitario “venció” dicha enfermedad, no menciona a Loreto. Se trata del documento “Inclusión de la ivermectina en la primera línea de acción terapéutica para COVID-19″, del médico Gustavo Aguirre.

