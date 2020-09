“La diabetes se irá en cinco días usando estos dos ingredientes: canela y clavo de olor”, anuncia un post en Facebook. La publicación indica que beber 1,5 litros de agua con estas dos especias es la solución para esta enfermedad. Sin embargo, esto es falso.

No es necesario consumir una bebida de canela y el clavo para llevar una alimentación saludable

En comunicación con Verificador de La República, la nutricionista Claudia Agüero declaró: “La canela tiene un compuesto fenólico que nos ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre, es decir, ayuda a tener una mejor sensibilidad de la insulina (...) Esto puede prevenir o beneficiar a aquellas personas que padecen de una resistencia a la insulina”.

Explicó que en el caso del clavo del olor, este concentra el mineral magnesio que se pierde todos los días cuando se transpira. Por ello, dijo que puede regular el peso y la ganancia de la grasa corporal.

Para Claudia Agüero, la canela y el clavo de olor son el dúo perfecto para mantener sanas a las personas, porque poseen antioxidantes que mejoran el sistema inmunológico.

Así también, la especialista resaltó que la canela y el clavo no deberían perjudicar la salud si se consumen adecuadamente, es decir, no en exceso. Aunque especificó que el clavo de olor debe evitarse en mujeres gestantes y personas que toman warfarina —un medicamento anticoagulante— porque puede coagular la sangre.

No obstante, precisó que la canela y el clavo no se encuentran en el grupo de alimentos porque no aportan proteínas, carbohidratos, ni grasas. Además, agregó que no forman parte de la alimentación saludable, ya que no es vital consumirlos como sí pasa con las frutas o las verduras.

La nutricionista sostuvo: “No es cierto que consumir canela y clavo hervidos previene o cura la diabetes. Eso es una mentira. (...) Es solo un ‘plus’, más no es un producto mágico”.

Enfatizó que el consumo de esta bebida no impedirá que una persona tenga diabetes si es que presenta otros factores, como el sedentarismo, alcoholismo, entre otros. “Si tienes todo eso, por más que consumas canela y clavo igual te puede dar diabetes” , sentenció.

Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos el año 2013 —"El efecto de la canela en la glucosa de los pacientes con diabetes tipo II"— concluye: “La ingesta de canela en una dosis de 1 g al día durante 30 y 60 días no tiene ningún efecto en la disminución de la glucosa en sangre de los pacientes con diabetes tipo II”.

También, resuelve que el estilo de vida, la masa corporal, el tipo de medicamentos, el consumo de canela y otros influyen en el tratamiento de la diabetes.

Otro artículo de 2014 —"Canela: una planta medicinal multifacética"— reconoce que esta es una especia que se utiliza en la vida diaria sin efectos secundarios y que sus propiedades contribuyen en la salud humana.

“Las actividades antioxidantes y antimicrobianas pueden ocurrir a través de la acción directa sobre oxidantes o microbios, mientras que las actividades antiinflamatorias, anticancerígenas y antidiabéticas ocurren indirectamente a través de mecanismos mediados por receptores”, dice el artículo. Y añade que se necesitan más investigaciones para proporcionar evidencia clínica adicional de los usos tradicionales contra el cáncer y los trastornos inflamatorios, cardioprotectores y neurológicos.

Una investigación publicada en Diabetes Research and Clinical Practice en el año 2019 —"Eficacia y seguridad de la canela en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y prediabetes: metanálisis y metarregresión"— resuelve que la canela redujo el nivel de glucosa en la sangre en ayunas y la resistencia a la insulina en pacientes con diabetes de tipo 2 y prediabetes en comparación con el placebo (sustancia que carece de acción curativa).

“La alta heterogeneidad observada entre los estudios incluidos justifica más ensayos clínicos después de la estandarización (modelo, patrón o referencia concordante) de la formulación de canela”, indica la investigación que incluyó dieciséis estudios controlados aleatorios en el metanálisis.

El tratamiento de la diabetes depende de muchos factores, entre ellos de la alimentación saludable

La publicación no especifica a qué tipo de diabetes se refiere. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes de tipo 2 —denominada anteriormente diabetes no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta— es ocasionada por una utilización ineficaz de la insulina (hormona) por el organismo. La entidad señala que se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física.

En tanto, menciona que la diabetes de tipo 1 —denominada anteriormente diabetes insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia— se trata de una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Precisa que se desconoce aún su causa y “no se puede prevenir con el conocimiento actual”.

“El tratamiento de la diabetes (tipo 2) consiste en una dieta saludable y actividad física, junto con la reducción de la glucemia y de otros factores de riesgo conocidos que dañan los vasos sanguíneos. Para evitar las complicaciones también es importante dejar de fumar”, dice la OMS.

La entidad afirma que esta enfermedad se puede tratar y evitar o retrasar sus consecuencias con dieta, actividad física, medicación y exámenes periódicos para detectar y tratar sus complicaciones. En ninguna parte habla de una cura.

Para un artículo anterior de Verificador, Víctor Berrocal, médico endocrinólogo, declaró que la diabetes tipo 2 es la más común y existen más casos de este tipo de afección en el Perú. “Más que la ausencia de insulina es una serie de trastornos diversos y complejos que provocan esta enfermedad”, dijo.

Destacó que la prevención de esta enfermedad debe estar dirigida a contrarrestar la causa principal, la cual es el problema del peso: sobrepeso y obesidad .

“Tenemos que saber por qué la persona padece de sobrepeso u obesidad. Dos de las cosas más importantes que se descuidan son la alimentación y los ejercicios físicos que hacen que esta persona en vez de gastar energía, la almacena. Y este almacenamiento se traduce en aumento de peso”, explicó.

Aseveró que el alimento que más ha contribuido al desarrollo de obesidad y sobrepeso en el mundo es el azúcar. “Las personas deben reducir los alimentos con azúcares añadidos y evitar el consumo de alimentos procesados”, detalló.

Por ello, recomendó que para prevenir la diabetes tipo 2 es importante modificar los estilos de vida de las personas, al tener en cuenta dos pilares principales: la actividad física, regular y constante, y una alimentación adecuada y balanceada.

Una investigación del año 2012 —"Intervenciones no farmacológicas para la prevención de la Diabetes Mellitus tipo 2″—, publicada en European Journal of Clinical Nutrition, señala que este tipo de enfermedad es altamente prevenible.

Explica que para reducir el desarrollo de la diabetes de tipo 2 se debe establecer “el aumento de la actividad física y una dieta saludable (alta en fibra, baja en grasas saturadas, ingesta adecuada de energía)”, las cuales permitirán una pérdida de peso.

Otro artículo del año 2016 —"Tratamiento actual de la diabetes mellitus tipo 2″— señala que la modificación del estilo de vida es la piedra angular en la prevención y el control metabólico del paciente diabético tipo 2. Sin embargo, explica que “existe un amplio grupo de medicamentos con características farmacológicas variadas que los hacen ser muy usados en la práctica diaria, pues tienen la finalidad de disminuir la toxicidad por altos niveles de glucosa en sangre”.

“El surgimiento de nuevas terapias ayuda a mejorar la calidad de vida de los enfermos, por lo que su conocimiento brinda al médico múltiples alternativas en el manejo del paciente diabético, tanto en la atención primaria, como en la secundaria”, dice.

Imagen del post corresponde a receta publicada en “Natural Medicine Crew”

Es falso que una bebida de canela y clavo cure la diabetes en cinco días. Foto: captura de la web “Natural Medicen Crew”.

Por último, este medio, a través de una herramienta de búsqueda inversa de Google, encontró que la imagen del post corresponde a una receta publicada en un blog denominado “Natural Medicine Crew”. En este solo se menciona que la canela y clavo de olor pueden ayudar a prevenir y tratar la diabetes, no habla de una “cura”.

Conclusión

La canela y el clavo de olor no curan a los pacientes con diabetes y tampoco forman parte de una alimentación saludable porque no es vital consumirlos. Esta enfermedad solo se controla. Además, su tratamiento depende de la alimentación saludable, el ejercicio físico, entre otros factores.

