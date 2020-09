Una página de Facebook difundió que el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, habría dicho que el FMI le ofreció un soborno millonario con el fin de imponer medidas drásticas contra la pandemia de la COVID-19. Hasta la fecha, la publicación ha sido compartida más de 740 veces desde el 10 de septiembre.

Tal información es falsa. Efectivamente, Bielorrusia no llegó a un acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional debido a cláusulas ligadas al manejo de la pandemia. No obstante, es falso que el mandatario haya calificado dicha negociación como “soborno”, así como otras inexactitudes.

Publicación de Facebook presenta información falsa sobre el presidente de Bielorrusia. Foto: Captura.

A lo largo de la publicación, se presenta una serie de datos que, basados en un hecho real, tergiversan su sentido y lo asocian con teorías conspirativas relacionadas con la pandemia de COVID-19. El mismo post, más adelante, lo demuestra:

“Si es cierto para Bielorrusia, también es cierto para el resto del mundo. El FMI y el Banco Mundial quieren colapsar todas las principales economías con la intención de comprar la infraestructura de cada nación a centavos de dólar”, señala, a modo de conclusión. No obstante, repasemos sus principales afirmaciones.

Falso “El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, dijo el mes pasado a través de la Agencia de Telégrafos de Bielorrusia, BelTA, que el Banco Mundial y el FMI le ofrecieron un soborno de 940 millones de dólares en forma de Covid Relief Aid”.

Verificador revisó el portal de la Agencia de Telégrafos de Bielorrusia (BelTA), y halló que la información en la que se basa la publicación data del último 19 de junio (link en español, inglés y ruso). En dicho artículo, el presidente bielorruso se mostró disconforme con las condiciones no financieras planteadas por el FMI para brindarle el crédito de $940 millones que el país europeo solicitó en marzo último.

“El FMI sigue exigiendo el confinamiento, el aislamiento, el toque de queda. ¡Qué tontería!”, declaró el mandatario, quien ha causado controversia por mostrarse en contra de las medidas de distanciamiento social para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, el propio Lukashenko no calificó las negociaciones del Fondo Monetario Internacional como un “soborno”. Contrario a lo que afirma el post, el Covid Relief Aid es un préstamo que el FMI destina como un apoyo “rápido” a los países cuyas economías se hayan visto afectadas por la pandemia de COVID-19. Estos, a su vez, deben comprometerse a utilizarlo de manera responsable y transparente.

Falso "El Banco Mundial y el FMI exigieron al presidente de Bielorrusia imponer un “bloqueo extremo a su pueblo”, obligarlos a usar máscaras faciales, imponer toques de queda muy estrictos, imponer un estado policial, colapsar la economía".

La información que presenta el post es falsa. Según la noticia real, Lukashenko consideró “inaceptables” las cláusulas del préstamo no relacionadas con la parte financiera, que habrían indicado a Bielorrusia adoptar una lucha contra la COVID-19 “como en Italia”. El presidente rechazó tal requisito, así como las ya mencionadas medidas de aislamiento y toque de queda.

“No quiero que en Bielorrusia se repita el escenario italiano. Es nuestro país y nuestra situación”, enfatizó. También resaltó que el Banco Mundial se había mostrado interesado en la experiencia de Bielorrusia para enfrentar la pandemia, a la que calificó de “eficaz”.

Sin embargo, dentro de las afirmaciones del mandatario, no se hace mención de ningún “bloqueo extremo”, “imponer un estado policial” o “colapsar la economía” como parte de las condiciones que apunta el post viral.

FMI responde a los rumores

Por otra parte, durante una rueda de prensa virtual realizada por el FMI el último 10 de septiembre, el vocero de la entidad, Gerry Rice, fue consultado acerca de los rumores de soborno que circulaban por la red. Rice explicó que no se había llegado a un acuerdo con Bielorrusia para otorgarle una asistencia de emergencia por COVID-19 ya que no habían salvado las “diferencias significativas sobre la respuesta adecuada a los presentes desafíos”.

Asimismo, detalló que el préstamo que asigna el FMI no conlleva condiciones estrictas, sino “garantías de transparencia y acciones políticas adecuadas para garantizar que los fondos se utilicen para hacer frente a la pandemia y facilitar la estabilidad económica”.

Rice precisó que, para el acuerdo con el país europeo, no se exigió “cuarentena, aislamiento, cierre”, sino garantías de pasos para enfrentar la pandemia “de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, que es nuestro procedimiento operativo estándar en todos los países”.

Falso “Y si es cierto para Bielorrusia, también es cierto para el resto del mundo. El FMI y el Banco Mundial quieren colapsar todas las principales economías con la intención de comprar la infraestructura de cada nación a centavos de dólar.”

La publicación viral no presenta ninguna información adicional que sustente esta conclusión, la cual sería válida solo en el caso de que los rumores de soborno sean ciertos, lo cual se demostró que no es así. Por consiguiente, la afirmación no tiene validez lógica y entra en el terreno de la especulación.

Conclusión

La publicación viral presenta información falsa. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sí cuestionó las cláusulas relacionadas a adopción de medidas contra la COVID-19 que proponía el FMI para acceder a un préstamo de $940 millones, pero no lo calificó de “soborno”. Por el contrario, se trata de un programa de financiación rápida que los países pueden solicitar a la entidad monetaria.

Además, el FMI precisó que no solicitan medidas estrictas para otorgar dicho préstamo, sino una garantía para contener la pandemia según las recomendaciones de la OMS. En consecuencia, el supuesto sabotaje a la economía que acusa el post viral no se sustenta en sus afirmaciones, por lo que calificamos esta publicación como falsa.

