Un contenido sobre el tiempo de recuperación de pacientes con coronavirus circula en Facebook. La publicación se hizo el pasado 16 de julio y decía: “¡Recuerden! Los pulmones y el cuerpo se recuperan en 80 días después de pasar la COVID-19. No abuses, aún no estás sano”.

Esta advertencia fue compartida unas 325 veces. Recibió comentarios como: “Muy cierto, este virus nos deja secuelas (...)”. Sin embargo, la información es imprecisa porque la recuperación en pacientes con coronavirus no contempla un periodo de tiempo determinado.

Es impreciso señalar que se debe esperar 80 días para recuperarse de la COVID-19. Foto: captura Facebook.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no establece información en su página oficial del “Brote de la enfermedad por coronavirus” sobre el tiempo de recuperación de las personas infectadas por la COVID-19.

No obstante, el Ministerio de Sanidad de España, a través de un informe técnico y científico, estimó un mínimo y máximo del periodo de recuperación, 14 y 180 días en promedio, respectivamente. “El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas cuando la enfermedad ha sido leve y de 3 a 6 semanas cuando ha sido grave o crítica”, explicó.

Por otro lado, en Colombia, la recuperación de la COVID-19 es un aspecto que continúa en estudio, según un informe del Ministerio de Salud y Protección Social. “Estar en la UCI condiciona consecuencias nutricionales, físicas, neuromusculares, mentales, entre otras”, declaró para la investigación José Alejandro Mojica, médico pediatra infectólogo de enfermedades transmisibles de la institución de salud.

El especialista evalúa que en dos semanas en promedio sería la estadía en terapia intensiva para que desaparezcan los síntomas en los casos leves en la gran mayoría de los pacientes. Aunque el agotamiento físico y el cansancio residual pueden perdurar varios días —e incluso meses— de la enfermedad.

Sin embargo, se presentan casos crónicos que no logran superar la fase en unidad de cuidados intensivos (UCI). “Los pacientes que superan la fase aguda de la COVID-19 y no se logran desprender del ventilador, son aquellos que necesitan ‘ayuda para respirar’ y requieren ventiladores para uso continuo en su casa y además de un centro de cuidado intensivo crónico. Su recuperación es lenta y a largo plazo se observa su progreso”, explicó José Alejandro Mojica.

Según el artículo de la BBC titulado “Coronavirus: ¿cuánto tiempo lleva recuperarse de la COVID-19?”, el periodo de convalecencia dependerá de la gravedad de casos de coronavirus de los pacientes. Para aquellos que presentan síntomas leves como tos, fiebre, fatiga, dolor de cuerpo, garganta y cabeza, el tiempo de recuperación es aproximadamente dos semanas, de acuerdo con los estudios de la OMS a partir de los datos en China.

En las personas con síntomas graves la recuperación es larga, ya que experimentan falta de respiración, inflamación de pulmones, daños colaterales en el cuerpo por la defensa exagerada del sistema inmunológico. “Recuperarse de la dificultad para respirar puede tomar un tiempo considerable (...) El cuerpo está superando las cicatrices y la inflamación”, declaró a la BBC la doctora Sarah Jarvis.

Asimismo, los factores como la edad, el género, las enfermedades previas del paciente y el tiempo de tratamiento contribuyen al aumento del periodo de convalecencia de las personas.

Para el presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Godofredo Talavera, determinar el tiempo de recuperación no es posible, ya que varía mucho, sobre todo, en casos graves de COVID-19. Sin embargo, estimó que en las personas que experimentan síntomas leves la recuperación oscila entre dos y tres semanas.

“Los pacientes con casos severos muchas veces permanecen en UCI por más de un mes. (…) La recuperación en ellos, sobre todo en los que son intubados (conectados a un ventilador mecánico), es larga”, explicó a Verificador de La República.

De entre las personas que fueron los primeros en recibir el alta, muchos continúan presentando secuelas como la fibrosis pulmonar, quistecitos en los pulmones, insuficiencia renal, problemas en el corazón, trastornos psicológicos y psiquiátricos, entre otros. “Un niño que salió de alta a finales de abril y continúa presentando dificultades para respirar. Se agita muy rápido”, contó.

Muchos de los pacientes recuperados presentan fibrosis pulmonar, disminución de la capacidad respiratoria, una secuela que los acompañará de por vida, según Godofredo Talavera. Asimismo, declaró que no puede fijarse un periodo mínimo ni máximo de recuperación oficial porque se requieren estadísticas y para ello tendría que pasar más de un año.

En esa línea, Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), sostuvo también que no se puede determinar el periodo de recuperación porque es invariable y depende de muchos factores.

“Las secuelas del coronavirus se presentan en pacientes con cuadros moderado, severo y grave. Este último que ha estado en UCI presentará problemas como pulmones colapsados, dificultades de motricidad y articulación, trastornos mentales, entre otros. Dependerá de la complicación para recuperarse”, declaró el también docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Nadie puede asegurar que el 100 % o 30 % de personas superan mejor la enfermedad porque se requiere estudios, según Ciro Maguiña. Es decir, no existen pruebas para asegurar que en 80 días una persona puede curarse (cuerpo) luego de haber padecido la COVID-19.

El síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una afección pulmonar similar a la que ocasiona el coronavirus, tarda años en recuperarse

Una investigación de la revista New England Journal of Medicine, como recogió el New York Times, estudió los resultados a 5 años de los sobrevivientes del síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), la insuficiencia pulmonar que padecen los afectados por el nuevo coronavirus. Este concluye que la grave lesión en los pulmones genera limitaciones en el ejercicio, lesiones físicas y psicológicas, disminución de la calidad de vida física y el aumento de los costos y el uso de los servicios de atención.

El estudio comprobó que ningún paciente del SDRA, de los 109 examinados de 35 a 57 años de edad, logró volver a su vida normal, es decir, a su anterior condición física. Sin embargo, se dio a conocer que son los más jóvenes quienes obtuvieron una mejor tasa de recuperación en cuanto a los mayores.

Según Dale Needham, médico de cuidados intensivos en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y líder en el campo de la recuperación en terapia intensiva, en el primer año, los sobrevivientes del SDRA reportaron síntomas de fatiga. Incluso, a los 6 meses, la prevalencia de esta (70 %) fue mayor que la de funcionamiento físico deteriorado (50 %), ansiedad (42 %) y depresión (36 %).

Así también, el especialista declaró a New York Times que la recuperación de los pacientes con debilidad muscular prolongada puede durar meses o más. Y añadió que esta secuela no solo se limita a sus brazos y piernas, sino también a sus músculos respiratorios.

Conclusión

Advertir a las personas que esperen 80 días para recuperarse de los pulmones y el cuerpo por la COVID-19 es impreciso. De la información obtenida se deduce que no hay un periodo de tiempo de convalecencia establecido oficialmente a nivel mundial o nacional.

Contrario a lo expuesto en el post, los datos recabados realizan una estimación mínima y máxima de 14 (casos leves) y 180 días (casos graves) en promedio de recuperación por coronavirus, respectivamente. Asimismo, las afecciones de los pulmones y otros órganos del cuerpo por coronavirus tardan en recuperarse varios meses, años e incluso, como la fibrosis pulmonar, permanecen toda la vida.