¿Quién es Sujin Kim, la influencer coreana que brilla en Latinoamérica?

Sujim Jim, quien es más conocida como Chingu Amiga, es una youtuber y tiktoker coreana que se ha ganado el cariño de muchas personas en Latinoamérica gracias a su peculiar forma de ser en redes sociales. Básicamente, suele compartir su estilo de vida, curiosidades de su cultura, comida, tradiciones, etc.

Actualmente, ella tiene en TikTok más de 20 millones de seguidores, mientras que en YouTube posee casi siete millones de suscriptores. Por ello, es uno de los rostros más vistos en las diversas plataformas digitales.

Aquí te contamos algunas curiosidades más sobre la reconocida influencer coreana que la ‘rompe’ en este lado del mundo.

¿Por qué le dicen Chingu Amiga?

Como Kim misma lo ha explicado, el nombre de su canal es un juego de palabras. En su país, Corea del Sur, “Chingu” significa amiga. Por esa razón, quiso unir ambas culturas para que la gente que recibe su contenido se sienta más identificada con ella.

Inicialmente, esa idea se le vino a la cabeza porque un colega mexicano le preguntó cómo le decían a los amigos en Corea, por lo que desde allí empezó a usarla.

¿Por qué dejó Corea del Sur?

Más de una vez, Sujim ha manifestado que el estilo de vida que tenía en su país natal la sometía a mucho estrés, pues allá la competencia entre todos es tan ardua que duermen poco y no disfrutan de ratos libres con las amistades.

“Estuve enferma durante casi un año, no podía ni comer, no podía hacer físicamente nada. Crecí escuchando que no podía dormir más de tres horas ni salir con mis amigas porque debía estudiar”, contó en uno de sus videos.

¿Por qué eligió mudarse a México?

Tras haber conocido muchos países de Latinoamérica, la creadora de contenido —enamorada de la cultura que había encontrado— decidió aprender el idioma y, para eso, se mudó a México porque tenía a muchos compatriotas en la compañía KIA, ubicada en Monterrey.

Como ya se había graduado en Economía en Corea del Sur, hizo un posgrado en Relaciones Internacionales en su nueva nación. Actualmente, enseña coreano en la Universidad Autónoma de Nueva León.

Sujin Kim le explicó a sus seguidores que empezó a hacer videos por la llegada de la pandemia, pues las clases se paralizaron y le quedó bastante tiempo libre. Por ese motivo, abrió su canal con la intención de enseñar coreano.

Sin embargo, dado que su gracia fue bien recibida por los cibernautas, se atrevió a incursionar en otro tipo de temáticas: su experiencia como migrante, el choque cultural que tuvo, sus costumbres, etc.

¿Cuántos años tiene realmente?

Sujim Kim nació en 1991, en Corea del Sur. Tiene 32 años, ya que —como lo ha detallado más de una vez— en su país todos los bebés cuando nacen tiene 1 año y desde allí para adelante se cuenta. El siguiente video, la youtuber lo grabó el año pasado.